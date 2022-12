GRANBY, QC, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie canadienne et le cœur des collectivités du pays. Alors que les petites entreprises s'adaptent à l'économie numérique et s'acclimatent aux répercussions à long terme de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada s'efforce de les aider à continuer de croître, de prospérer et de créer de bons emplois.

Aujourd'hui, la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, au nom de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a souligné les avantages de la subvention de l'option Développez vos activités commerciales en ligne du Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) pour les petites entreprises du Québec. La ministre St-Onge a indiqué que les petites entreprises ont accès à une subvention pouvant atteindre 2 400 $ pour les aider à passer au commerce en ligne ou à accroître leurs actuelles activités commerciales en ligne. Dans le cadre de cette option, les petites entreprises peuvent également avoir recours aux services de conseillers en commerce électronique.

La subvention peut être octroyée par la Fédération des chambres de commerce du Québec ou par le Réseau des Sociétés d'aide au développement des collectivités et Centres d'aide aux entreprises.

Quatre milliards de dollars sur quatre ans seront ainsi investis dans le cadre du PCAN pour soutenir jusqu'à 160 000 petites entreprises et créer de bons emplois pour la classe moyenne de tout le pays, et notamment des milliers d'emplois pour les jeunes Canadiens.

Grâce au PCAN, les petites et moyennes entreprises canadiennes pourront évaluer leur état de préparation au numérique et demander des subventions et des prêts en ligne. Ce financement les aidera à tirer profit des possibilités qu'offre le commerce électronique, à mettre à niveau les technologies numériques qu'elles utilisent ou à en adopter de nouvelles, à numériser leurs activités pour rester compétitives sur le marché numérique et à répondre adéquatement aux besoins de leur clientèle. En fonction de leur taille, de leurs besoins particuliers et de leurs objectifs, les entreprises peuvent demander un financement au titre des volets Développez vos activités commerciales en ligne ou Améliorez les technologies de votre entreprise.

En accélérant la transformation numérique, nous aiderons les entreprises canadiennes à demeurer compétitives et nous favoriserons la création d'emplois ainsi que la croissance de l'économie, alors même que nous nous remettons de la pandémie.

Citations

« Les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise du Québec sont novateurs et résilients. Ils sont les principaux moteurs de la croissance économique de leur collectivité. Le gouvernement continuera donc de soutenir le démarrage d'entreprises et l'expansion de celles-ci ainsi que l'exportation vers de nouveaux marchés au Canada et dans le monde entier. »

- La ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge

Faits en bref

Le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN), annoncé dans le budget de 2021, représente un investissement dans la réussite des entreprises. Il devrait permettre d'offrir du soutien à quelque 160 000 petites entreprises et aider à la création de milliers d'emplois, y compris jusqu'à 28 000 stages pour étudiants et récents diplômés qui pourront ainsi acquérir une précieuse expérience.

Dans le cadre du PCAN, on offre 1,4 milliard de dollars en subventions et des services-conseils pour aider les PME à se tourner vers le commerce en ligne, ainsi que jusqu'à 2,6 milliards de dollars en prêts de la Banque de développement du Canada (BDC) pour aider les PME à couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de leur plan de transformation numérique.

La première option, Développez vos activités commerciales en ligne, offre des microsubventions maximales de 2 400 $ et des services-conseils en matière de commerce électronique pour aider les petites entreprises à établir des boutiques numériques et à renforcer leur capacité à faire du commerce électronique.



Dans le cadre de l'option Améliorez les technologies de votre entreprise, on offre aux PME des subventions pouvant couvrir 90 % des coûts, jusqu'à concurrence de 15 000 $, des services offerts par des conseillers pour l'élaboration de leur plan d'adoption du numérique; des prêts sans intérêt de BDC et des occasions de stage à des étudiants.

Les PME qui désirent présenter une demande de subvention ou de prêt dans le cadre du PCAN peuvent répondre à quelques questions rapides en ligne afin de déterminer le type de financement qui est le mieux adapté à leurs besoins.

Le commerce de détail en ligne a connu une croissance rapide durant la pandémie. Selon des données de Statistique Canada, sur douze mois, le commerce en ligne a augmenté de plus de 110 % en mai 2020 par rapport à mai 2019.

