Patrimoine canadien forme un comité consultatif sur le rôle, la mission et la gouvernance du diffuseur public du Canada

GATINEAU, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - En qualité de diffuseur public national, CBC/Radio-Canada occupe une place unique dans notre paysage culturel et de l'information puisqu'elle véhicule nos valeurs et raconte nos histoires d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce qu'elle continue, à l'avenir, d'offrir des services vitaux à la population canadienne.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la formation d'un comité consultatif qui donnera des conseils stratégiques sur les mesures à prendre pour consolider et renouveler le diffuseur public afin de lui permettre de continuer d'exercer ses importantes fonctions sociales, culturelles et démocratiques.

Le comité se compose de sept experts et spécialistes qui mettront à profit leurs connaissances et expériences dans divers domaines :

Marie-Philippe Bouchard , présidente-directrice générale, TV5 Québec Canada ;

, présidente-directrice générale, TV5 Québec ; Jesse Wente , président du conseil d'administration du Conseil des arts du Canada , premier chef de la direction du Bureau de l'écran autochtone;

, président du conseil d'administration du Conseil des arts du , premier chef de la direction du Bureau de l'écran autochtone; Jennifer McGuire , directrice générale, Pink Triangle Press;

, directrice générale, Pink Triangle Press; David Skok , président-directeur général et rédacteur en chef, The Logic (jeune entreprise médiatique indépendante);

, président-directeur général et rédacteur en chef, The Logic (jeune entreprise médiatique indépendante); Mike Ananny , professeur adjoint, École de communication et journalisme, Université de la Californie du Sud, Annenberg;

, professeur adjoint, École de communication et journalisme, Université de la Californie du Sud, Annenberg; Loc Dao , directeur général, DigiBC;

, directeur général, DigiBC; Catalina Briceno , professeure, Université du Québec à Montréal.

Ce comité consultatif rencontrera régulièrement la ministre pour discuter de diverses questions sur le financement, la gouvernance et le mandat.

Citations

« CBC/Radio-Canada est l'une des pierres d'assise de la culture canadienne. Depuis près de 90 ans, le diffuseur public est quotidiennement présent pour les Canadiens et les Canadiennes en racontant leurs histoires aux quatre coins du pays. Toutefois, le monde a changé depuis les débuts du diffuseur en 1936. La population a besoin d'un diffuseur public indépendant qui soit solide, novateur et prêt à relever les défis que pose cette période de transformation et de bouleversements dans les nouvelles et la création de contenus. Ce comité consultatif, qui possède des expériences et des points de vue variés, m'aidera à remplir mon mandat de moderniser CBC/Radio-Canada. Ce faisant, elle pourra promouvoir davantage notre culture, nos histoires et nos langues, ainsi que les artistes et les créateurs, tout en s'adaptant au paysage numérique et de la radiodiffusion qui évolue rapidement. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le mandat confié à CBC/Radio-Canada consiste à offrir une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit. Toujours en vertu de la Loi, la programmation est encadrée par plusieurs objectifs, notamment elle doit être principalement et typiquement canadienne, contribuer activement à l'expression culturelle et à l'échange des diverses formes qu'elle peut prendre et refléter la situation et les besoins particuliers de chacune des collectivités de langue officielle.

CBC/Radio-Canada remplit son mandat en offrant divers services traditionnels et numériques utilisés chaque mois par des millions de Canadiennes et de Canadiens. Pour financer ses activités, la Société reçoit des crédits parlementaires annuels d'environ 1,2 milliard de dollars et elle tire des recettes d'appoint de la publicité, des abonnements et d'autres activités commerciales.

Depuis la création de CBC/Radio-Canada il y a près de 90 ans, le paysage médiatique canadien a subi des changements profonds. En effet, l'offre et la diversité des programmes et des services se sont considérablement accrues. Néanmoins, CBC/Radio-Canada a innové pour répondre aux besoins de ses auditoires sur les plateformes numériques, tout en continuant à être considérée comme une source de nouvelles et d'informations très fiable pour la population. (Source : Rapport de 2022 sur les informations numériques de l'Institut Reuters)

La programmation de CBC/Radio-Canada peut être écoutée, lue ou regardée en anglais, en français et dans huit langues autochtones. Son mandat et sa présence nationale au Canada, partout au pays et libre de toute influence commerciale ou politique, sont uniques dans les domaines de l'information et du divertissement. De nombreux pays dans le monde ont des radiodiffuseurs publics, y compris tous les autres pays du G7. Il existe également plusieurs radiodiffuseurs publics provinciaux au Canada.

Liens connexes

Radio-Canada https://ici.radio-canada.ca/ Canadian Broadcasting Corporation https://www.cbc.ca/ (en anglais seulement) Loi sur la radiodiffusion https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.01/TexteComplet.html

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]