Le Plan d'action national appuie les efforts des Premières Nations, des Inuit et des Métis pour se réapproprier, revitaliser, maintenir, renforcer et promouvoir les langues autochtones au Canada.

GATINEAU, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Les politiques et pratiques gouvernementales discriminatoires qui ont marqué l'histoire du Canada se sont avérées préjudiciables aux langues autochtones et ont contribué de manière significative à leur érosion. La revitalisation et la promotion de la langue sont au coeur de la guérison, de la réconciliation et du renforcement du sentiment identitaire et d'appartenance communautaire.

À la veille de la Journée nationale des peuples autochtones, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé le lancement du Plan d'action national du Canada pour la Décennie internationale des langues autochtones. Le ministère du Patrimoine canadien a pris en compte les commentaires de ses partenaires des Premières Nations, Inuit et Métis dans l'élaboration du Plan d'action national. Ce plan vise à aider les peuples autochtones à définir leur vision et à mettre de l'avant leurs propres plans d'action pour appuyer la Décennie internationale des langues autochtones.

Le Plan d'action national repose sur quatre piliers qui contribueront à la revitalisation, à la promotion et à la visibilité des langues autochtones au Canada. Ces quatre piliers sont les suivants : soutenir les peuples autochtones dans la concrétisation de leur vision de la Décennie; mettre en œuvre la Loi sur les langues autochtones; mobiliser la jeunesse autochtone; et créer des legs durables.

Grâce aux fonds qui ont été affectés à la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, les communautés autochtones ont multiplié leurs efforts pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et renforcer leurs langues.

« La langue est un élément fondamental de notre culture et de notre identité. Au Canada, les langues des Premières Nations, des Inuit et des Métis disparaissent à un rythme effarant. Nous devons toutes et tous collaborer, partager des récits autochtones et soutenir les communautés qui travaillent fort pour maintenir ces langues en vie. Le Plan d'action national nous aidera à créer un héritage qui sera chéri par les générations futures. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les Nations Unies ont proclamé que la Décennie internationale des langues autochtones serait célébrée de 2022 à 2032. Tout au long de la Décennie, le Canada reconnaîtra et célébrera la richesse et la diversité des langues autochtones, et y sensibilisera la population. Les principaux objectifs de la Décennie sont d'attirer l'attention sur la situation critique des langues autochtones et sur la nécessité de les protéger, de les revitaliser et de les promouvoir à l'échelle nationale et internationale.

Sous la direction de l'UNESCO, un plan d'action mondial oriente la Décennie, fixe des objectifs et des actions, et exhorte les nations à élaborer des plans d'action.

Plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada. Elles constituent un élément clé de la culture et de l'identité autochtones. La plupart de ces langues sont menacées, et aucune d'entre elles n'est considérée comme à l'abri de l'extinction

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Le ministère du Patrimoine canadien continue de travailler avec des partenaires et organismes autochtones pour la mettre en œuvre.

Afin de garantir la vitalité des langues autochtones pour les générations à venir et de soutenir la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, le Canada a prévu des investissements importants de plus d'un milliard de dollars qui s'étaleront de 2019-2020 à 2028-2029, et de 162,7 millions de dollars chaque année par la suite.

