GATINEAU, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sylvain Lafrance à titre de président du conseil d'administration de Téléfilm Canada. Son mandat de cinq ans commencera le 9 mai 2024. Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Avec une carrière s'étendant sur plus de trois décennies à CBC/Radio-Canada, Sylvain Lafrance a su faire sa marque comme expert dans les domaines de la gestion des médias et des communications. Avant de quitter l'organisation en 2011, il a occupé le poste de vice-président principal des Services français, où il a mené l'intégration des services de radio, télévision et internet de la société d'État. Sous sa direction, CBC/Radio-Canada a lancé des projets innovants, tels que la plateforme TOU.TV, marquant le début de l'ère numérique pour le diffuseur.

Après quoi, Sylvain Lafrance a rejoint HEC Montréal en tant que professeur associé et directeur du Pôle médias, où il continue d'influencer le paysage médiatique par son expertise. Il est également directeur de la revue Gestion, une publication trimestrielle traitant des grandes tendances dans le monde du management.

Au niveau international, il préside actuellement le Conseil d'administration de TV5 Numérique. Il se retirera de ce rôle dès qu'un remplaçant sera nommé. Dans le passé, M. Lafrance a présidé la Communauté des radios francophones publiques et a été membre du conseil d'administration de TV5Monde. Il a également été un acteur clé dans le développement des stratégies médiatiques au Canada et de l'internationalisation du contenu francophone.

M. Lafrance a reçu plusieurs distinctions prestigieuses. Il est notamment membre de l'Ordre du Canada et chevalier de l'Ordre de la Pléiade, de l'Ordre des Arts et des Lettres et de la Légion d'honneur de la République française.

« Téléfilm Canada joue un rôle essentiel pour assurer la réussite de l'industrie audiovisuelle canadienne. Fort de son expertise en gestion des médias et de sa contribution significative à l'innovation numérique, Sylvain Lafrance est parfaitement positionné pour dynamiser les efforts de Téléfilm Canada dans la promotion et le développement du secteur audiovisuel canadien. Je lui souhaite beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Je profite de l'occasion pour remercier le président sortant du conseil d'administration, Robert Spickler, pour les services qu'il a rendus à l'organisation au cours des cinq dernières années. Sous son leadership, Téléfilm Canada a su relever les nombreux défis liés à la pandémie, et nous lui en sommes reconnaissants. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Téléfilm Canada est une société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien.

est une société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien. En tant qu'organisme culturel fédéral voué au développement et à la promotion de l'industrie audiovisuelle canadienne, Téléfilm Canada a pour mission de produire et de célébrer des œuvres originales et de qualité qui reflètent la dualité linguistique et la diversité culturelle du Canada .

a pour mission de produire et de célébrer des œuvres originales et de qualité qui reflètent la dualité linguistique et la diversité culturelle du . En vertu de la Loi sur Téléfilm Canada , le président du conseil d'administration est nommé par le gouverneur en conseil.

, le président du conseil d'administration est nommé par le gouverneur en conseil. Cette nomination par le gouverneur en conseil est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

