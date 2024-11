Le gouvernement du Canada dévoile le nom des membres qui composent le groupe consultatif chargé d'examiner l'exposition du Monument national de l'Holocauste

GATINEAU, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la création d'un groupe consultatif qui dirigera l'examen et la réactualisation de l'exposition et des légendes qui se trouvent au Monument national de l'Holocauste, à Ottawa. Les travaux visent à sensibiliser la population du Canada à l'Holocauste ainsi qu'à l'importance de lutter contre la haine sous toutes ses formes.

Le groupe consultatif est composé de spécialistes de l'éducation sur l'Holocauste et de représentants de parties prenantes clés. Les membres du groupe consultatif sont les suivants :

Kori Street , Ph. D., présidence du groupe consultatif, direction générale de l' USC Rossier Center for Affective Neuroscience Development, Learning and Education (CANDLE) (centre Rossier consacré à la neuroscience affective, au développement, à la recherche et à l'éducation de l'Université de la Californie du Sud [USC]), anciennement bras droit à la direction générale de la Fondation Shoah de l' USC

Adam Silver , Ph. D., président et directeur général de la Fédération juive d' Ottawa

Alice Herscovitch , consultante et ancienne directrice générale du Musée de l'Holocauste Montréal

Deborah Lyons , envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme

Adara Goldberg , Ph. D., directrice générale, Holocaust Resource Center (centre de ressources sur l'Holocauste), Diversity Council on Global Education and Citizenship & Human Rights Institute of Kean University (conseil pour la diversité dans les domaines de l'éducation planétaire et de la citoyenneté et institut sur les droits de la personne), rattaché à l'Université Kean du New Jersey

Alti Rodal , Ph. D., fondatrice et codirectrice de l'Ukrainian Jewish Encounter

Jody Spiegel , directrice du programme des mémoires de survivants de l'Holocauste, Fondation Azrieli

Joel Diener , coprésident du comité chargé du Monument national de l'Holocauste et propriétaire à la retraite d'une entreprise d' Ottawa

Mina Cohn, membre fondatrice et actuelle présidente du Centre d'éducation et de bourses d'études sur l'Holocauste (CHES)

Nate Leipciger , survivant de l'Holocauste, spécialiste de l'éducation, auteur et conférencier

Pinchas Gutter , survivant de l'Holocauste, spécialiste de l'éducation, auteur et conférencier

Rabbin Idan Scher , membre du comité chargé du Monument national de l'Holocauste et rabbin auprès de la Congrégation Machzikei Hadas, à Ottawa

Rachel Luke , enseignante au sein de la Commission scolaire du district de Peel à Mississauga , en Ontario , et récipiendaire du Prix du premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement en 2020

, enseignante au sein de la Commission scolaire du district de Peel à , en , et récipiendaire du Prix du premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement en 2020 L'honorable Jacques Saada, président du conseil d'administration du Musée de l'Holocauste Montréal et ancien ministre fédéral et député de la circonscription de Brossard-La Prairie , au Québec

Le groupe consultatif relèvera de la ministre du Patrimoine canadien.

La démarche s'inscrit dans la continuité des efforts que déploie le gouvernement du Canada pour informer les générations actuelles et futures sur l'Holocauste et lutter contre l'antisémitisme. Le groupe consultatif procédera à un examen approfondi des éléments d'interprétation du Monument et présentera ses recommandations à la ministre du Patrimoine canadien en 2025.

Citations

« La mémoire de l'Holocauste doit être préservée pour que les leçons du passé ne soient jamais oubliées. Le Monument national de l'Holocauste commémore les six millions de personnes juives et les millions d'autres victimes du régime nazi, tout en soulignant la résilience et les remarquables contributions qu'ont apportées les survivants et les survivantes de l'Holocauste au Canada. Le groupe consultatif dirigera l'examen des éléments d'interprétation de sorte que le Monument demeurera un symbole du souvenir et prônera les valeurs de tolérance et de diversité. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 25 mars 2011, la Loi sur le Monument national de l'Holocauste recevait la sanction royale. La Loi exigeait la formation d'un Conseil d'édification du Monument national de l'Holocauste et confiait au gouvernement du Canada le mandat d'ériger un monument national.

En 2014, après un concours international de conception pour le futur Monument national de l'Holocauste, on annonçait la sélection du concept intitulé « Un paysage de deuil, de souvenirs et de survie », proposé par l'équipe Lord de Toronto.

L'équipe était composée de Gail Dexter Lord, cofondatrice de Lord Cultural Resources; de Daniel Libeskind, architecte; d'Edward Burtynsky, artiste-photographe; de feu Claude Cormier, architecte paysagiste; et de Doris Bergen, spécialiste de l'Holocauste.

Le Monument abrite une exposition qui renferme de l'information historique pour que les visiteurs comprennent mieux le contexte entourant l'Holocauste et la réaction du Canada à l'époque.

