VANCOUVER, BC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le Mois du patrimoine asiatique est un temps idéal pour mettre en évidence les réalisations des Canadiens de souche asiatique et faire front commun afin de lutter contre le racisme et la discrimination anti-asiatique sous toutes ses formes.

Pendant qu'elle se trouvait à Vancouver les 23 et 24 mai, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a donné le coup d'envoi de la conférence canado-américaine de préservation et de revitalisation des quartiers chinois; a souligné le début de la Semaine du développement économique en annonçant un financement pour le Chinese Canadian Museum, le musée consacré aux Canadiens de souche chinoise; et s'est jointe au maire de Vancouver, Ken Sim, à l'occasion d'une discussion informelle.

À l'occasion de la conférence sur l'avenir des quartiers chinois, la ministre Ng a parlé des nombreuses contributions des Canadiens de souche asiatique et de la résilience du quartier chinois de Vancouver. Elle est revenue sur l'histoire des Canadiens et des Américains de souche asiatique, et a rappelé l'importance de préserver leur patrimoine en soutenant la revitalisation des quartiers chinois, ce qui peut être fait en resserrant la sécurité de ces quartiers pour prévenir le racisme anti-asiatique, et en investissant dans les entrepreneurs qui font de ces quartiers des centres vitaux pour le commerce et la communauté. L'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, était présent à la conférence. La représentante au Commerce des États-Unis, Katherine Tai, était aussi présente en mode virtuel, ainsi que des personnes représentant de plus de 18 quartiers chinois des deux côtés de la frontière canado-américaine. Ils ont discuté de ce que les Canadiens et les Américains peuvent faire pour préserver le patrimoine important de cette communauté et célébrer la culture chinoise tant au Canada qu'aux États-Unis.

Pour souligner le lancement de la toute première Semaine du développement économique au Canada, la ministre Ng a annoncé un financement fédéral de 5 millions de dollars pour le Chinese Canadian Museum, qui sera le tout premier musée du genre au Canada. Le Musée ouvrira ses portes dans un peu plus d'un mois et aura comme mission de recueillir et de documenter des éléments importants du patrimoine asiatique en matière d'art, d'histoire et de patrimoine, afin de célébrer les contributions inestimables des Canadiens de souche asiatique qui continuent de façonner le Canada d'aujourd'hui.

La Semaine du développement économique nous permet de valoriser l'important travail mené, tant par les entreprises que par le gouvernement fédéral, pour investir dans l'économie et assurer sa robustesse et sa croissance, renforcer la classe moyenne et créer de bons emplois bien rémunérés. En agissant pour faire avancer ces domaines prioritaires clés, le gouvernement pose une base sur laquelle pourra être bâtie solidement l'économie future de notre pays, une économie qui sera profitable pour tous les Canadiens.

Pendant sa discussion informelle avec le maire Sim, la ministre Ng a souligné les efforts du gouvernement pour lutter contre le racisme anti-asiatique au pays. Elle a notamment parlé de l'investissement de 11 millions de dollars qui a été effectué dans la Fondation canadienne des relations raciales pour soutenir les communautés racialisées et établir une coalition nationale en soutien aux Canadiens de souche asiatique. Elle a aussi mentionné l'investissement de 85 millions de dollars qui a été prévu pour renouveler la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et lancer le Plan d'action de lutte contre la haine du Canada. La ministre et le maire ont aussi rappelé que le soutien au dynamisme des quartiers chinois partout au pays était essentiel, et qu'il fallait soutenir les propriétaires de petites entreprises qui contribuent à la résilience économique de ces communautés vitales.

La ministre Ng a conclu sa visite à Vancouver en rencontrant des représentants des médias sino-canadiens.

« Ce que nous pouvons faire de mieux pour souligner les réalisations des Canadiens de souche asiatique, c'est d'investir dans nos quartiers chinois et dans les entrepreneurs qui contribuent à leur prospérité. L'investissement historique d'aujourd'hui vise à préserver un volet important de l'histoire canado-asiatique pendant que nous poursuivons nos efforts pour créer un Canada plus inclusif pour les générations actuelles et futures. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

