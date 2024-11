Le gouvernement du Canada annonce l'appel de propositions du Programme national de commémoration de l'Holocauste

TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver la mémoire de l'Holocauste et à faire entendre la voix des survivantes et survivants, tout en luttant activement contre l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a lancé le premier appel de propositions du Programme national de commémoration de l'Holocauste du Canada. La ministre Saks a fait cette annonce importante au Musée de l'Holocauste Toronto, au nom de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Le Programme national de commémoration de l'Holocauste contribuera à préserver la mémoire de l'Holocauste et aidera les Canadiennes et Canadiens à mieux comprendre l'Holocauste et les façons dont l'antisémitisme nous affecte encore aujourd'hui.

Les projets qui seront financés dans le cadre de ce programme viseront les objectifs suivants :

Améliorer la compréhension de l'Holocauste ou de l'antisémitisme;

Créer des outils et des ressources pour aider les Canadiennes et Canadiens à se souvenir de l'Holocauste et à parler d'antisémitisme;

Aider la population canadienne à lutter contre la négation et la déformation de la réalité de l'Holocauste, ainsi que contre l'antisémitisme contemporain.

Dans le budget de 2024, le gouvernement a prévu 5 millions de dollars sur 5 ans dès 2024-2025, et 2 millions de dollars par année par la suite, pour la création d'un nouveau programme national permanent de commémoration de l'Holocauste. Ce nouveau programme fait également partie du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, qui rassemble 20 mesures fédérales clés dans le cadre d'une démarche pangouvernementale visant à lutter contre la haine et à assurer la sécurité de la population.

Les fonds du Programme national de commémoration de l'Holocauste seront attribués par l'entremise d'un appel de propositions en deux étapes. De plus amples renseignements sur l'admissibilité à cet appel de propositions ouvert et sur les modalités de candidature sont affichés en ligne.

Le nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste contribuera aux efforts que mène actuellement le gouvernement fédéral du Canada pour renseigner les générations actuelles et futures sur l'Holocauste et lutter contre l'antisémitisme.

Citations

« L'antisémitisme n'a pas sa place au Canada. En tant que Canadiennes et Canadiens, nous devons être solidaires contre la haine en ces temps difficiles et incertains. Le nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste nous aidera à lutter contre l'antisémitisme et à préserver la mémoire de l'Holocauste pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Notre gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité des Canadiennes et Canadiens, et à rendre nos communautés plus sécuritaires et plus inclusives dans tout le pays. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Chaque génération doit connaître le sens immuable des mots « plus jamais ». Le nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste viendra appuyer le travail essentiel des organismes qui veillent à ce que les horreurs de l'Holocauste ne tombent jamais dans l'oubli. Parce que « plus jamais », ce n'est pas qu'un simple rappel : c'est notre responsabilité solennelle. Ensemble, nous nous opposerons toujours à l'antisémitisme et à la haine. »

- L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, et ministre associée de la Santé

« Aujourd'hui plus que jamais, nous devons préserver la mémoire de l'Holocauste et en faire connaître les réalités afin de ne jamais oublier l'injustice historique infligée au peuple juif. C'est seulement ensemble, en tant que Canadiennes et Canadiens, que nous pourrons combattre la montée de l'antisémitisme et rendre notre pays plus sécuritaire et plus inclusif pour tout le monde. »

- L'honorable Marco Mendicino, député d'Eglinton-Lawrence

Faits en bref

Le nouveau Programme national de commémoration de l'Holocauste appuiera les projets visant à préserver la mémoire de l'Holocauste et à sensibiliser la population canadienne à l'Holocauste et à l'antisémitisme contemporain, en plus de rehausser leurs connaissances à cet égard.

L'antisémitisme continue d'augmenter au Canada. L'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et le conflit Israël-Hamas qui s'en est suivi ont fait grimper le nombre d'incidents haineux dirigés contre les communautés juives, dont les lieux de culte, les écoles, les centres communautaires et les propriétés ont été ciblés partout au pays. Selon les données publiées par Statistique Canada en juillet 2024, le nombre de crimes haineux visant la population juive a augmenté de 71 % de 2022 à 2023, ce qui fait des communautés juives le groupe le plus visé par ce genre de crime au Canada.

Le travail de l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour bâtir une société plus sûre et plus inclusive.

Le 31 octobre 2024, l'envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme a lancé le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). Ce guide fournit des idées et des moyens concrets pour mieux comprendre et combattre l'antisémitisme.

Le 24 septembre 2024, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Ce nouveau plan d'action constitue la première mesure globale du gouvernement fédéral pour lutter contre la haine grâce à des actions concrètes visant à donner les moyens d'agir aux communautés; à accroître la recherche et la collecte de données; et à établir des partenariats pour rendre le Canada plus sécuritaire et plus inclusif. Le Plan d'action rassemble près de 20 mesures nouvelles ou existantes, afin de favoriser une meilleure coordination et collaboration entre 6 organismes fédéraux pour lutter contre la haine.

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a alloué 85 millions de dollars sur 4 ans dès 2022-2023 au ministère du Patrimoine canadien pour lancer et mettre en œuvre la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et un plan d'action national pour lutter contre la haine. Dans le budget de 2024, le gouvernement prévoit 273,6 millions de dollars de plus sur 6 ans dès 2024-2025, et 29,3 millions de dollars par an par la suite, pour mettre en œuvre le Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

Le Plan d'action s'harmonise avec les efforts actuellement déployés dans le cadre du projet de loi C-63 pour réduire les risques d'exposition à du contenu préjudiciable en ligne. Ce projet de loi vise l'adoption d'une nouvelle loi sur les préjudices en ligne ayant pour but de protéger davantage les groupes les plus vulnérables en ligne. Le gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-63 : Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois.

Liens connexes

Programme national de commémoration de l'Holocauste

Plan d'action canadien de lutte contre la haine

Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028

Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH)

