La ministre responsable de l'Habitation souligne le regroupement de 8 offices d'habitation dans la région des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière de souligner le regroupement de 8 offices d'habitation (OH) de la région des Laurentides (voir annexe), qui vient consolider l'offre de services en matière de logement social à l'échelle régionale.

À compter du 1er janvier 2025, l'Office d'habitation des Laurentides succèdera aux offices municipaux d'habitation des Laurentides, des Hautes-Laurentides, des Pays-d'en-Haut, de Prévost, de Saint-Hippolyte, de Sainte-Sophie, de Saint-Colomban et de Saint-Jérôme. Il sera notamment responsable de la gestion de 1 114 logements issus du Programme HLM et servira 20 municipalités.

Cet important projet de regroupement est le fruit d'un travail de concertation basé sur la volonté d'améliorer continuellement les services offerts aux locataires de logements sociaux. En effet, les regroupements d'OH ont pour objectifs de professionnaliser les opérations, d'améliorer l'entretien et la rénovation du parc de logements et d'optimiser l'utilisation des budgets octroyés pour la gestion des HLM. De cette façon, la gestion des logements disponibles ou à redistribuer est maximisée, puisque les ressources sont mises en commun, et ce, au bénéfice des ménages québécois à plus faible revenu.

Cette démarche d'optimisation du réseau vise une efficience accrue de celui-ci. Au 1er janvier 2025, le réseau comptera 107 OH, soit une réduction de 42 par rapport à la situation actuelle. Rappelons que l'on en comptait 538 en 2017.

« À titre de ministre responsable de l'Habitation, je tiens à mettre en lumière ce projet de regroupement régional qui résulte d'une collaboration fructueuse entre les différentes parties prenantes et d'une volonté commune d'améliorer l'accessibilité à un logement social. Faire autrement, ensemble, pour mieux servir la population! Voilà un autre exemple tangible de la mobilisation du réseau. L'Office d'habitation des Laurentides se positionnera désormais parmi les gros OH de la province. J'espère que ce projet de regroupement en inspirera d'autres à prendre forme partout au Québec. Nous serons présents pour les soutenir. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a mis sur pied, au printemps 2023, un comité composé de représentants de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec et du Regroupement des offices d'habitation du Québec afin de soutenir la mise en œuvre d'une démarche d'optimisation du réseau des offices d'habitation.

Ce comité a fait part des constats découlant de la restructuration du réseau des offices d'habitation entreprise sur une base volontaire depuis 2016, des défis des prochaines années dans la gestion du Programme HLM et des investissements importants qui seront consentis à la rénovation et à l'évolution de ce parc immobilier.

Dans le cadre de cette démarche, une tournée régionale des acteurs concernés, soit les offices d'habitation et les acteurs municipaux touchés (municipalités et MRC), s'est tenue en août et en septembre 2023.

Le regroupement annoncé aujourd'hui découle de cette démarche.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

ANNEXE

Office d'habitation des Laurentides Noms des offices d'habitation se regroupant Municipalités Office municipal d'habitation des Laurentides Municipalité de Labelle Municipalité de Mont‑Blanc Village de Val‑David Municipalité de Val‑Morin Ville de Mont-Tremblant Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Office municipal d'habitation des Hautes‑Laurentides Municipalité de Ferme-Neuve Municipalité de Lac‑des‑Écorces Municipalité de L'Ascension Municipalité de Nominingue Municipalité de Notre‑Dame‑du‑Laus Ville de Mont-Laurier Ville de Rivière-Rouge Office municipal d'habitation des Pays-d'en-Haut Ville de Sainte‑Marguerite‑du‑Lac‑Masson Ville de Sainte-Adèle Office municipal d'habitation de Prévost Ville de Prévost Office municipal d'habitation de Saint‑Hippolyte Municipalité de Saint‑Hippolyte Office municipal d'habitation de Sainte‑Sophie Municipalité de Sainte‑Sophie Office municipal d'habitation de Saint‑Colomban Ville de Saint-Colomban Office municipal d'habitation de Saint‑Jérôme Ville de Saint-Jérôme

