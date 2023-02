La ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, salue l'arrivée de trois nouveaux membres au sein du conseil d'administration de la SHQ

QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, tient à saluer la nomination de trois nouveaux membres du conseil d'administration (CA) de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il s'agit de Mme Marie-Andrée Boutin, de M. Marco Bélanger et de M. Alain Marcoux, dont les mandats respectifs sont d'une durée de quatre ans.

« Je suis heureuse des profils de compétences des personnes qui s'ajoutent au conseil d'administration de la SHQ. Chacune dans son domaine cumule une expérience inestimable dans le secteur de l'habitation qui arrive à point nommé dans cette période de transformation et de grands chantiers. Je leur souhaite la bienvenue et un franc succès dans l'accomplissement de leurs nouvelles tâches », s'est exprimée la ministre Duranceau.

Mme Duranceau a tenu également à souligner le départ de trois membres du CA dont le mandat vient de prendre fin.

« Je veux remercier sincèrement MM. Jean-Marc Sauvé, Jonathan Poulin et Renaud Gilbert pour leur précieuse contribution et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant leur passage au sein de notre organisation. Ils ont toujours eu à cœur le développement et la promotion du domaine de l'habitation pour le mieux-être des Québécoises et des Québécois. »

Faits saillants

Le CA de la SHQ est donc maintenant composé de M. Claude Foster (PDG), Me Pierre Rivard (président du CA), Mme Claudia Goulet, Mme Mélinda Constant, Mme Marie-Andrée Boutin, M. Marco Bélanger et M. Alain Marcoux.

Le CA de la SHQ est l'organe décisionnel de la SHQ. Il rend compte au gouvernement des décisions de l'organisation au regard des responsabilités qui lui sont confiées.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

