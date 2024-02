Le Sommet des intervenants les 5 et 6 mars et le Forum des vétéranes les 7 et 8 mars

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes canadiens ont courageusement servi notre pays et ont fait d'énormes sacrifices pour préserver le Canada tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'occasion d'entendre des témoignages directement de la part des vétérans et vétéranes, des membres de leur famille et des intervenants qui travaillent pour les servir chaque jour aidera à façonner les services et le soutien qui leur sont fournis par Anciens Combattants Canada.

Du 5 au 8 mars, la ministre Petitpas Taylor sera l'hôte de deux événements à Montréal, le Sommet des intervenants et le Forum des vétéranes.

Le Sommet national des intervenants se déroulera les 5 et 6 mars. Des représentants des groupes consultatifs ministériels et de groupes d'intervenants seront présents. Parmi les sujets abordés, il sera question de l'itinérance chez les vétérans, de la transition vers la vie après le service, de l'embauche des vétérans et de la commémoration des vétérans modernes.

Se terminant lors de la Journée internationale des femmes, le Forum des vétéranes se tiendra les 7 et 8 mars et se concentrera sur les expériences uniques vécues par les vétéranes. Les participants auront l'occasion de s'entretenir avec des partenaires communautaires qui œuvrent dans des domaines comme la vie après le service militaire, la santé des femmes, l'itinérance et la reconnaissance.

Citations

« Il n'y a pas de meilleure façon d'améliorer le soutien et les services destinés aux vétérans et vétéranes et à leur famille que d'établir directement des liens avec les communautés de vétérans. Le Sommet national des intervenants et le Forum des vétéranes offrent une occasion précieuse d'écouter les vétérans et les vétéranes et de tirer des leçons de leurs témoignages afin de mieux contribuer à façonner leur avenir. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Le Forum des vétéranes 2019 était le premier du genre au Canada .

. Comme les femmes représentent actuellement 16 % des membres des Forces armées canadiennes, Anciens Combattants Canada continue de travailler pour soutenir les vétéranes en collaborant avec des chercheurs, des organismes partenaires et les vétéranes elles-mêmes.

Les vétéranes ont participé au Forum des vétéranes 2019, à la série de rencontres virtuelles de 2020 sur les femmes et les vétérans 2ELGBTQI+ et au Forum des vétéranes et des vétérans 2ELGBTQI+ de 2023.

Le Sommet national des intervenants a pour but de fournir un forum pour échanger des informations et recueillir des commentaires sur les avantages et services existants, nouveaux et à venir, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt pour les participants. Voici d'autres exemples de mobilisation des intervenants à ce jour : le Forum de consultation sur l'emploi de 2022, le renouvellement des six groupes consultatifs ministériels en 2021 et plusieurs consultations Parlons vétérans.

À la suite des événements, Anciens Combattants Canada publiera des résumés énonçant les principaux enseignements tirés de ces deux engagements.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]