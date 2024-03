RICHMOND, BC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes ont servi courageusement pour assurer la protection et la préservation du Canada que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement du Canada reconnaît et honore les contributions des vétérans canadiens, ainsi que de ceux et celles qui les soutiennent.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a décerné la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants aux trois Canadiens suivants en reconnaissance du soutien dévoué qu'ils ont apporté aux vétérans et vétéranes du Canada :

Louise Bauder

Caporal-chef (à la retraite) John Scott

Sergent (à la retraite) Robert « Bob » Remple (décédé)

Ces Canadiens et Canadiennes exceptionnels ont contribué au bien-être des vétérans et à la préservation de leur mémoire et de leurs contributions.

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée à des personnes qui consacrent souvent un nombre incalculable d'heures au sein de leur collectivité pour veiller à ce que les vétérans et vétéranes soient reconnus et appuyés.

Citations

« Chaque année, des Canadiens et des Canadiennes sont reconnus pour leur travail bénévole et leur dévouement à l'égard des vétérans et de leur famille. Je suis toujours très fière de remettre la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants en guise de reconnaissance et de remerciement pour le travail remarquable que ces bénévoles accomplissent afin d'améliorer la vie des vétérans et vétéranes. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est la plus haute distinction que la ministre des Anciens Combattants puisse décerner à un citoyen ou une citoyenne.

Jusqu'à présent, plus de 1 300 personnes d'un océan à l'autre ont reçu cette Mention élogieuse au cours des deux dernières décennies.

La Mention élogieuse consiste en un certificat, une épinglette pour usage civil et une barrette à porter avec des décorations.

Le dessin comporte une feuille d'érable dorée posée sur un coquelicot rouge, une fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre, avec la couronne royale sur le dessus de l'épingle.

