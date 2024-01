CALGARY AB, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes ont contribué à établir, à protéger et à maintenir le Canada tel nous le connaissons aujourd'hui. Le gouvernement du Canada est déterminé à reconnaître et à honorer les contributions de ces courageux vétérans et vétéranes ainsi que des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour leur offrir du soutien.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a décerné la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à ces huit Albertains et Albertaines, en reconnaissance de leur soutien inébranlable aux vétérans et vétéranes du Canada :

Michael Duffy

John Eckstadt

Alexander Gault

Adjudant (à la retraite) Glenn Miller

Révérend Larry Nicolay (prix posthume)

Major (à la retraite) Kenneth Nixon

Barry Pearson

Tina-Louise Tung

Ces Canadiens et Canadiennes exceptionnels ont veillé au bien-être des vétérans et vétéranes, ainsi qu'à la préservation de leur héritage et de leurs contributions.

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée aux personnes qui offrent souvent de nombreuses heures de bénévolat et déploient des efforts extraordinaires pour assurer la reconnaissance et le soutien des vétérans et vétéranes.

Citations

« Chaque jour, des bénévoles engagés enrichissent la vie des vétérans et vétéranes canadiens et de leur famille. Attribuer la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est l'une des façons de reconnaître tout le travail que ces personnes accomplissent pour accompagner les vétérans et vétéranes et leur famille. Vous nous rendez tous très fiers. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Jusqu'à présent, plus de 1 300 personnes d'un océan à l'autre ont reçu cette Mention élogieuse au cours des deux dernières décennies.

La Mention élogieuse consiste en un certificat, une épinglette pour usage civil et une barrette à porter avec des décorations.

Le dessin comporte une feuille d'érable dorée posée sur un coquelicot rouge, une fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre, avec la couronne royale sur le dessus de l'épingle.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]