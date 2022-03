La ministre a fait la promotion des entreprises du Canada atlantique à la plus grande exposition de fruits de mer d'Amérique du Nord et a rencontré des chefs de file de l'industrie de la Nouvelle-Angleterre

MONCTON, NB, le 15 mars 2022 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, a conclu une visite de trois jours à Boston où elle a fait la promotion des produits et des entreprises du Canada atlantique et rencontré des chefs d'entreprise de la Nouvelle-Angleterre afin de rehausser le profil du Canada atlantique sur le marché mondial.

Dimanche le 13 mars, la ministre Petitpas Taylor a assisté au Seafood Expo North America (SENA) (en anglais seulement), où elle a rencontré et appuyé les producteurs des produits de la mer du Canada atlantique. Après une absence de deux ans au SENA, les représentants de ce secteur du Canada atlantique ont renoué des liens et créé des nouveaux débouchés qui généreront des ventes commerciales pour les années à venir.

La ministre Petitpas Taylor a également rencontré des représentants du Canadian Entrepreneurs of New England (CENE) (en anglais seulement) et des Canadiens de l'Atlantique participant à l'Accélérateur technologique canadien pour discuter de la façon dont ce dernier favorise la croissance des entreprises et la création d'emplois au Canada atlantique.

Lundi le 14 mars, la ministre Petitpas Taylor a pris part à une discussion avec des chefs d'entreprise de la Nouvelle-Angleterre sur le potentiel de croissance de l'économie bleue du Canada atlantique. La réunion était organisée par M. Rodger Cuzner, Consul général du Canada aux États-Unis à Boston, et elle comptait parmi ses participants l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne ainsi que des représentants d'institutions de recherche et d'enseignement et d'organismes de développement économique de la Nouvelle-Angleterre.

La ministre Petitpas Taylor s'est également entretenue avec des cadres supérieurs de l'Associated Industries of Massachusetts (AIM) (en anglais seulement), du New England Council (NEC) (en anglais seulement), et de John Nagle Co. (en anglais seulement), dans le but d'établir des relations commerciales et industrielles clés et d'accroître le commerce entre le Canada atlantique et la Nouvelle-Angleterre.

L'an dernier, les exportations mondiales de poissons et de fruits de mer du Canada atlantique ont atteint 6,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 44 p. 100 par rapport à l'année précédente et l'une des plus fortes depuis plus de dix ans. Parmi celles-ci, les exportations de homards frais, réfrigérés et vivants du Canada atlantique ont augmenté l'an dernier pour atteindre une valeur de 1,2 milliard de dollars.

Grâce à un dialogue engagé avec des partenaires internationaux, des intervenants et des représentants de l'industrie, le gouvernement du Canada s'engage à aider un plus grand nombre d'entreprises à explorer des nouvelles possibilités de marchés afin de favoriser leurs croissance et de créer des emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

Citation

« Dans le Canada atlantique, l'océan constitue un élément important de la culture et de l'identité. C'est avec fierté que je vois que les produits de classe mondiale de notre région sont célébrés et recherchés lors d'événements internationaux comme le SENA 2022. Nous sommes engagés à faire croître une économie océanique prospère, durable et résiliente qui stimule l'innovation, crée de bons emplois et bâtit un meilleur avenir pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

Les faits en bref

Le Seafood Expo of North America (SENA) (en anglais seulement) est la plus grande exposition de produits de la mer d'Amérique du Nord. Des milliers d'acheteurs et de fournisseurs du monde entier participent à cette exposition annuelle de trois jours pour se rencontrer, établir des réseaux et faire des affaires.

29 exposants du Canada atlantique ont participé au SENA de 2022.

Le programme Accélérateurs technologiques canadiens (ATC) se déroule à Boston depuis 9 ans; 70 p. 100 des entreprises participantes sont originaires du Canada atlantique et travaillent dans des secteurs technologiques.

Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer a été lancé dans les premiers jours de la pandémie de COVID-19 pour aider les transformateurs de poissons et de fruits de mer du Canada atlantique à maintenir leurs activités, à payer leurs employés et à se positionner pour la reprise.

Dans le Canada atlantique, 42,7 millions de dollars du Fonds ont été réservés aux transformateurs de poissons et de fruits de mer et l'APECA a soutenu un total de 127 projets.

L'Atlantic Canada Fish Farmers Association (en anglais seulement) a reçu une contribution non remboursable de 200 000 $ dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation de l'APECA afin d'offrir un soutien et de coordonner la délégation sous le Pavillon Atlantique.

Communiqué de presse : La ministre Petitpas Taylor se rendra à Boston pour soutenir le secteur des poissons et fruits de mer du Canada atlantique

