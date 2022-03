Des entreprises et des produits du Canada atlantique présentés à la plus grande exposition de fruits de mer d'Amérique du Nord

MONCTON, NB, le 11 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler une reprise économique plus résiliente, plus diversifiée et plus inclusive qui profite à tous, tout en créant des emplois et en générant de la croissance.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), se rendra à Boston du 12 au 14 mars 2022. Elle y fera la promotion du secteur du poisson et des fruits de mer du Canada atlantique lors de la 40e édition de la Seafood Expo North America (SENA) (en anglais seulement), le plus grand salon des fruits de mer en Amérique du Nord.

La ministre Petitpas Taylor rencontrera des représentants d'entreprises du Canada atlantique présentes à la SENA et assistera à plusieurs réunions, notamment avec des entreprises technologiques du Canada atlantique qui participent à l'Accélérateur technologique canadien (ATC). La ministre discutera également des possibilités de croissance de l'économie océanique du Canada atlantique avec des représentants du gouvernement et de l'industrie de la Nouvelle-Angleterre.

En soutenant les producteurs canadiens sur la scène mondiale, le gouvernement du Canada continue d'appuyer les sociétés et les entrepreneurs canadiens de toutes tailles, en les aidant à se développer et à conquérir de nouveaux marchés dans le monde.

« Je me réjouis de continuer à promouvoir de nouveaux débouchés pour les entreprises du Canada atlantique, en particulier pour nos produits des poissons et fruits de mer de grande qualité. Grâce à l'innovation, les industries océaniques en pleine croissance du pays continuent de créer de bons emplois et de renforcer notre économie. Les ventes mondiales de poissons et de fruits de mer de l'Atlantique ont atteint des niveaux records l'an dernier, et ces résultats témoignent de la résilience de notre industrie, de la qualité de nos produits et du dynamisme de tous ceux qui sont fiers d'offrir au monde les meilleurs poissons et fruits de mer qui soient. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

Les exportations mondiales de poissons et de fruits de mer du Canada atlantique ont atteint 6,7 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 44 p. 100 par rapport à l'année précédente et l'une des plus fortes depuis plus de dix ans.

