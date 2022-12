La ministre Pascale Déry nomme Mme Hélène David à la présidence d'un groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie

QUÉBEC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annonce la mise sur pied d'un groupe de travail qui lui proposera des orientations préliminaires, dès février 2023, afin d'accélérer la formation de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins croissants de soins en santé mentale.

En effet, la ministre Déry a demandé aux parties prenantes concernées de se réunir de manière urgente afin d'identifier de quelles manières et à quelles conditions les bacheliers de psychologie et d'autres disciplines connexes pourraient être mieux utilisés dans le domaine de la santé mentale des réseaux publics ou dans le privé. Le groupe de travail aura comme principal mandat de concevoir une feuille de route pour optimiser les parcours de formation en psychologie et valoriser les compétences des bacheliers en psychologie et des diplômés d'autres domaines connexes.

La ministre Déry a également pris la décision de confier la présidence de ce groupe de travail à l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, psychologue clinicienne de profession, qui a également été professeure de psychologie, puis vice-rectrice de l'Université de Montréal. Mme David sera soutenue par M. Luc Granger à titre de conseiller spécial. M. Granger, professeur émérite de psychologie de l'Université de Montréal, maintenant retraité, a également présidé l'Ordre des psychologues, a été membre de l'Office des professions du Québec et président de la Société canadienne de psychologie.

Ce groupe de travail sera notamment composé des représentants des universités offrant la formation en psychologie ainsi que de représentants de l'Office des professions du Québec, de l'Ordre des psychologues du Québec et de différents ministères du gouvernement.

En 2021, plus de 1 620 bacheliers et bachelières en psychologie sont sortis des universités québécoises comparativement à un peu plus de 360 doctorants et doctorantes qui ont obtenu le grade permettant d'exercer la profession de psychologue reconnu par l'Ordre pour la même période.

Citation :

« Les besoins en santé mentale, exacerbés par la pandémie, requièrent de notre part une révision des parcours de formation afin qu'ils répondent mieux au contexte actuel. C'est pourquoi je suis convaincue que les parties prenantes, telles que les universités ou l'Ordre des psychologues, sous la direction de Mme Hélène David, trouveront des solutions. Il faut notamment permettre aux nombreuses personnes diplômées en psychologie ou dans d'autres domaines connexes de se déployer davantage dans les réseaux publics ou même dans le privé et ainsi apporter une meilleure contribution. Mme David a toute ma confiance et la latitude pour me proposer des solutions qui nous permettront d'innover au bénéfice de la population. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Mme Hélène David obtient une maîtrise en psychologie clinique en 1976, puis un doctorat en psychologie clinique en 1980 à l'Université de Montréal. Elle fréquente l'Institut psychanalytique de Montréal de 1989 à 1994 et est membre de l'Ordre des psychologues jusqu'en 2006. Psychologue clinicienne au privé de 1977 à 2006 et au Tribunal de la jeunesse de 1979 à 2004, elle a aussi été, tour à tour, chargée de cours, professeure adjointe, puis professeure agrégée et titulaire à l'Université de Montréal. Par la suite, sa carrière politique la mènera de sous-ministre adjointe à celle de ministre de l'Enseignement supérieur, en passant par ses rôles de députée, de ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, de ministre de la Culture et des Communications et de ministre responsable de la Condition féminine.

Liens connexes :

