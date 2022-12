La ministre Pascale Déry ne doit pas marchandiser l'enseignement supérieur

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La CSN et ses fédérations ont rencontré aujourd'hui la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Déry pour lui faire part de certaines inquiétudes sur les nouvelles orientations qui semblent se dessiner pour les cégeps et les universités du Québec.

Dans son discours inaugural du 1er décembre, le premier ministre a évoqué l'enseignement supérieur à plusieurs reprises, mais en ajoutant qu'il souhaite « mettre ensemble » la recherche universitaire et les entreprises. Il espère aussi que les étudiantes et étudiants se dirigent vers les « domaines stratégiques ». Dans son discours de victoire électorale, le premier ministre François Legault a déclaré que l'éducation était « la priorité des priorités », mais quelle sera la priorité précise du gouvernement pour l'enseignement supérieur dans les années à venir ? Le financement sera-t-il à la hauteur pour pouvoir embaucher et conserver les profs et le personnel de soutien nécessaire ?

CITATIONS

- CAROLINE SENNEVILLE, présidente de la CSN

« Nous souhaitons vivement que la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, n'ait pas une vision réductrice et marchande de notre secteur qui s'appuierait de plus en plus sur des formations courtes pour répondre aux besoins du marché et sur la formation à distance pour réduire les coûts. Les étudiantes et étudiants ne sont pas des clients et l'enseignement supérieur n'est pas un simple marché. Notre mission est d'abord et avant tout de transmettre un savoir aux nouvelles générations », a déclaré Caroline Senneville, présidente de la CSN, qui représente plus de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Pour consulter la plateforme de la CSN en éducation et en enseignement supérieur

https ://bit.ly/3EAf0PY

- BENOÎT MALENFANT, président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

« Dans les cégeps, ce sont les employé-es de soutien qui procurent aux étudiantes et aux étudiants un milieu de vie qui favorisent les apprentissages. Que ce soit par l'accompagnement pédagogique, par la gestion administrative des affaires étudiantes ou par l'entretien des bâtiments, ils contribuent grandement à la réussite éducative et ils doivent être reconnus à leur juste valeur. Nous demandons à la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur de poser des gestes concrets pour rendre ces emplois attractifs et pour réussir à freiner l'exil du personnel expérimenté. Mme Déry doit également travailler avec nous pour que cesse la sous-traitance dans nos établissements, puisque celle-ci entraîne une perte d'expertise et participe à l'effritement de nos services publics. »

- CAROLINE QUESNEL, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

« Les douze travaux de Pascale Déry devraient commencer par assurer aux universités un financement adéquat, prévisible et équitable dans toutes les régions, sans égard à la "performance". Au cégep, il s'avère primordial d'encadrer l'enseignement à distance afin qu'il ne concurrence pas la formation en présence. Dans les deux réseaux, la ministre doit s'éloigner de la logique de concurrence malsaine entre les institutions. Les chantiers sont nombreux et nous avons hâte de discuter à nouveau avec elle pour l'avancement de nos dossiers en enseignement supérieur. »

- DANNY ROY, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

« Dans un contexte généralisé de pénurie de main-d'œuvre, le manque d'effectifs se fait également sentir au sein du réseau universitaire, notamment au niveau des professionnel-les et du corps professoral. Dans le réseau collégial, on constate que près de 40 % des professionnel-les qui y travaillent cumulent moins de deux ans d'ancienneté. Pour faire face à cette crise d'attractivité et de rétention du personnel, la ministre de l'Enseignement supérieur doit miser sur un financement stable qui permettra aux universités de réaliser leur mission fondamentale, en plus de miser sur la nécessaire reconnaissance de l'ensemble des professionnel-les qui contribuent quotidiennement au bien-être psychologique et à la réussite éducative des étudiantes et des étudiants. »

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FEESP-CSN représente près de 40 000 employé-es de soutien dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. La FNEEQ-CSN regroupe quelque 35 000 professeurs, chargé-es de cours ainsi que tutrices et tuteurs, principalement en enseignement supérieur. La FP-CSN représente plus de 2 000 professeur-es et professionnel-les de l'enseignement supérieur.

SOURCE CSN

