Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera du soutien destiné à un centre sportif intérieur unique à Edmonton
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
29 janv, 2026, 13:00 ET
EDMONTON, AB, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral pour appuyer l'exploitation d'un nouveau centre d'entraînement sportif intérieur de calibre mondial à Edmonton.
La ministre Olszewski sera en compagnie de représentants de la ville d'Edmonton, du gouvernement de l'Alberta et d'autres partenaires au développement de ce projet et de l'industrie lors de cette annonce importante.
Après l'allocution, la ministre Olszewski sera disponible pour répondre aux questions des médias.
Date :
le vendredi 30 janvier 2026
Heure :
11 h (HR)
Endroit :
Coronation Park Sports and Recreation Centre
11160 135 rue NO
Edmonton (Alberta)
(Carte)
Restez branchés
Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personne-ressource : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690
