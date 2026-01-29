Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera du soutien destiné à un centre sportif intérieur unique à Edmonton English

Développement économique Canada pour les Prairies

29 janv, 2026, 13:00 ET

EDMONTON, AB, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral pour appuyer l'exploitation d'un nouveau centre d'entraînement sportif intérieur de calibre mondial à Edmonton.

La ministre Olszewski sera en compagnie de représentants de la ville d'Edmonton, du gouvernement de l'Alberta et d'autres partenaires au développement de ce projet et de l'industrie lors de cette annonce importante.

La ministre Olszewski annoncera du soutien destiné à un centre sportif intérieur unique à Edmonton (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)
Après l'allocution, la ministre Olszewski sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date :
le vendredi 30 janvier 2026

Heure :
11 h (HR)

Endroit : 
Coronation Park Sports and Recreation Centre
11160 135 rue NO
Edmonton (Alberta)
(Carte)

Personne-ressource : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690

