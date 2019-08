La ministre Ng souligne des investissements pour faire prendre de l'expansion aux entreprises canadiennes

Le gouvernement du Canada investit dans un projet de 20 millions de dollars visant à lancer un marché intégré

MARKHAM, ON, le 29 août 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a participé aujourd'hui à un panel de discussion sur le thème de l'accélération du développement du secteur des sciences de la vie en Ontario et au Canada. L'événement était organisé par l'Institut C.D. Howe (anglais) à Markham. À cette occasion, la ministre Ng a souligné que le gouvernement du Canada avait récemment établi un marché intégré, un projet de 20 millions de dollars pour faire prendre de l'expansion aux entreprises du secteur de la santé et des sciences biologiques aux quatre coins du pays. Il y aura un investissement initial de 7 millions de dollars qui viendra soutenir la mise sur pied du Réseau de santé CAN (anglais) ainsi que la participation de ses premiers partenaires.

Le Réseau de santé CAN est un marché intégré qui permet à des entreprises prometteuses de travailler directement avec des organismes de soins de santé en vue de comprendre leurs besoins, de commercialiser des technologies de santé répondant à ces besoins et de prendre de l'expansion. Dans le cadre de ce marché intégré, de petites et moyennes entreprises et des entreprises en démarrage de pointe pourront collaborer avec des institutions qui adopteront rapidement les technologies afin de mener ensemble des travaux de recherche, de mettre au point des technologies médicales canadiennes et de les perfectionner de sorte qu'elles soient prêtes à être commercialisées.

L'approvisionnement étant souvent qualifié à la fois d'obstacle et d'occasion, le Réseau de santé CAN s'inspire directement des recommandations de la Table sectorielle de stratégies économiques sur les sciences biologiques et la santé en vue d'accélérer l'adoption de produits novateurs grâce à de nouveaux modèles d'acquisition d'innovations.

Les dépenses en soins de santé au Canada s'élevaient à 253 milliards de dollars en 2018, soit 11 % du produit intérieur brut. En outre, le marché international des technologies médicales est estimé à lui seul à 500 milliards de dollars annuellement. Avec des possibilités de marché de cette envergure, le secteur des technologies de santé connaît un essor rapide au Canada tout comme dans le monde, et le Réseau de santé CAN favorisera la réussite des entreprises canadiennes à cet égard.

L'investissement permettra de mettre en place les premiers éléments du réseau national dans l'Ouest canadien et en Ontario. Une expansion du réseau est prévue au Québec, dans le Canada atlantique et dans le Nord canadien. Le succès de cet investissement initial guidera les décisions de financement futures.

En saisissant cette possibilité économique avec de petites et moyennes entreprises de pointe et des entreprises en expansion, le gouvernement du Canada accroîtra le leadership du pays en technologies de soins de santé et créera des entreprises mondiales qui garantiront des milliers d'emplois à la classe moyenne du Canada.

Citations

« Notre gouvernement investit pour faire prendre de l'expansion à des entreprises et créer de bons emplois pour les Canadiens. Le marché intégré est une approche novatrice qui soutient la mise au point de technologies ainsi que l'essor des entreprises. Avec un accès facile à un vaste marché intérieur consolidé, les entreprises prendront de l'expansion et s'implanteront au Canada afin de commercialiser des technologies pouvant être exportées dans le monde entier. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref



Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 20 millions de dollars pour faire prendre de l'expansion à des entreprises.

investira jusqu'à 20 millions de dollars pour faire prendre de l'expansion à des entreprises. Il y aura un investissement initial de 7 millions de dollars qui viendra appuyer la mise sur pied du Réseau de santé CAN ainsi que la participation de ses premiers partenaires.

Le gouvernement fait fond sur le travail mené par la Table sectorielle de stratégies économiques sur les sciences biologiques et la santé, qui a pour objectif de doubler la taille de l'industrie d'ici 2025 et de faire en sorte que le Canada devienne l'un des trois principaux centres au monde dans ce secteur.

de faire en sorte que le devienne l'un des trois principaux centres au monde dans ce secteur. Il importe de libérer le plein potentiel de l'innovation canadienne tant dans le secteur public que privé pour faire prendre de l'expansion à des entreprises qui deviendront des leaders mondiaux.

Avec des dépenses en soins de santé de plus d'un quart de billion de dollars au Canada chaque année, il existe un potentiel énorme pour faire prendre de l'expansion aux entreprises d'avant-garde.

chaque année, il existe un potentiel énorme pour faire prendre de l'expansion aux entreprises d'avant-garde. Grâce à cet investissement, les entreprises de technologies de santé pourront travailler directement avec un marché intégré d'organismes de soins de santé en vue d'accroître le leadership du Canada à l'échelle mondiale.

à l'échelle mondiale. Ce marché national intégré donnera aux innovations canadiennes un accès facile à un vaste marché intérieur consolidé.

Une fois que la première vente aura été conclue au sein du marché intégré, les entreprises pourront facilement vendre leurs technologies à d'autres membres du Réseau de santé CAN, ce qui leur permettra de prendre de l'expansion en misant sur le pouvoir d'achat associé à l'approvisionnement canadien en soins de santé.

