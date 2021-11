VANCOUVER, BC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à adopter des politiques et des mesures concrètes pour combattre le racisme envers les Asiatiques et pour favoriser l'inclusion et la représentation.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a assisté à l'inauguration du Chinatown Storytelling Centre, à Vancouver. Il s'agit de sa troisième visite à cet endroit depuis 2019, lorsqu'elle avait annoncé que le gouvernement du Canada investirait 500 000 $ pour appuyer la réalisation de ce projet. La ministre Ng était accompagnée de la lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, l'honorable Janet Austin; de la ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique, l'honorable Melanie Mark; du maire de Vancouver, Kennedy Stewart; de la chef Janice George; de la présidente de la Vancouver Chinatown Foundation, Carol Lee; ainsi que d'autres représentants de la communauté.

La ministre Ng a souligné les contributions importantes des personnes d'origine asiatique tout au long de l'histoire du Canada, ainsi que les contributions qu'elles continueront d'apporter pendant des générations encore. Elle a par contre déploré la forte hausse d'incidents de racisme à l'endroit de personnes d'origine asiatique pendant la pandémie, et réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre le racisme et la discrimination, avec le soutien d'alliés partout au pays. La ministre a mis en relief le travail du gouvernement en ce sens, par exemple l'investissement de 11 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 afin de soutenir toutes les communautés racialisées directement touchées par la recrudescence du racisme pendant la pandémie de COVID-19, y compris avec l'objectif d'établir une coalition nationale pour soutenir les Canadiens d'origine asiatique.

La ministre Ng a remercié Carol Lee de son leadership dans ce projet et souligné l'importance du Chinatown Storytelling Centre, un lieu qui met en évidence les riches expériences et contributions des Sino-Canadiens. La ministre a invité tous les Canadiens à visiter ce centre pour s'imprégner de cette composante importante de notre histoire.

« Le Chinatown Storytelling Centre est un carrefour très attendu, où l'on met en lumière les nombreuses façons dont les Canadiens d'origine chinoise ont façonné l'histoire du pays. Cet endroit donnera un souffle nouveau et dynamique au quartier chinois de Vancouver. La lutte contre le racisme anti-asiatique et l'augmentation du nombre de Canadiens d'origine asiatique qui jouent un rôle de direction sont des priorités, non seulement pour notre gouvernement, mais aussi pour moi personnellement. Grâce à des mesures concrètes, notre gouvernement continuera de lutter fort contre le racisme sous toutes ses formes et de s'efforcer de rendre nos communautés plus inclusives. »

− La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

En 2020, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement à lutter contre le racisme sous toutes ses formes en prévoyant 50 millions de dollars, à partir de 2021-2022, pour atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le racisme.

a réitéré son engagement à lutter contre le racisme sous toutes ses formes en prévoyant 50 millions de dollars, à partir de 2021-2022, pour atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le racisme. La Fondation canadienne des relations raciales est une société d'État créée en 1996, dans le cadre de l'Entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais.

Le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, au sein de Patrimoine canadien, mène l'approche pangouvernementale dans la lutte contre le racisme et la discrimination, et dirige la mise en œuvre de Construire une fondation pour le changement : La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022.

La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme représente un investissement de 45 millions de dollars visant à créer des changements à long terme dans le soutien aux collectivités et à améliorer les politiques, les initiatives et les pratiques des institutions fédérales.

Au titre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, le gouvernement prend des mesures pour soutenir les peuples autochtones; les communautés racialisées, y compris les communautés asiatiques, et les minorités religieuses, en s'appuyant sur trois grands principes : faire preuve de leadership fédéral; habiliter les communautés; et sensibiliser et changer les attitudes.

