OTTAWA, ON, le 14 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a terminé son déplacement à Sudbury en Ontario, où elle a rencontré des organisations locales du secteur des minéraux critiques et de l'industrie des véhicules électriques.

La ministre a entamé son passage dans la ville en visitant le laboratoire des véhicules électriques à batterie (VEB) du Collège Cambrian à Sudbury. Le laboratoire fait partie du Centre pour l'exploitation minière intelligente du Collège Cambrian, un centre de recherche spécialisé, doté d'équipement pour le prototypage des VEB et la mise à l'essai des groupes motopropulseurs et des batteries, dont l'équipement d'émulation de batteries, l'équipement de mise à l'essai du cycle de service et les dynamomètres.

La visite de la ministre Ng s'est poursuivie au Centre pour l'excellence en innovation minière (CEIM). Dans le cadre de la création de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM), une initiative pancanadienne développée grâce à un investissement de 40 millions de dollars du Fonds stratégique pour l'innovation, le CEIM modernise l'exploitation minière en augmentant la productivité et le rendement sur le plan environnemental. Ainsi, les chaînes d'approvisionnement canadiennes en minéraux critiques sont renforcées et la croissance des industries du pays est accélérée.

Le Canada est riche en minéraux critiques, qui sont essentiels à la fabrication de technologies propres comme les panneaux solaires et les VEB. Les initiatives comme l'ACIM amélioreront l'efficacité et la rapidité de la production de minéraux du secteur minier canadien, ce qui accélérera la transition mondiale vers la carboneutralité et qui consolidera la position du Canada en tant que chef de file dans le marché mondial des technologies carboneutres.

La ministre a conclu son passage à Sudbury en visitant Crean Hill, le site de la nouvelle mine de nickel et de cuivre de la ville. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe d'exploitation minière, Crean Hill produira un éventail de minéraux précieux, dont l'or, le nickel, le cuivre et le cobalt. La transition actuelle vers des communautés plus écologiques représentera une hausse de la demande en nickel et en cuivre; cette nouvelle exploitation minière se trouve en bonne posture pour répondre à cette demande.

Le gouvernement du Canada, qui oriente ses activités en fonction de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, investit dans le développement des chaînes de valeur de minéraux critiques en améliorant ses capacités de fabrication, de transformation et de recyclage.

Ces visites de la ministre témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques, ce qui contribue à améliorer la compétitivité économique mondiale du Canada et à consolider sa position en tant que chef de file en produits minéraux acquis de manière responsable. Elles soulignent également le soutien du gouvernement pour la fabrication de véhicules zéro émission (VZE) et pour le traitement des matériaux entrant dans la composition des batteries, ce qui contribuera à faire croître l'offre de VZE et à encourager la transition de l'industrie.

Citations

« Les secteurs de l'exploitation minière et des véhicules électriques sont essentiels à l'économie canadienne, car ils créent des emplois bien rémunérés dans les communautés du pays. Ces industries combleront l'écart entre l'innovation et la commercialisation en dotant les entreprises et les innovateurs canadiens du secteur minier des outils, des connaissances et du savoir-faire nécessaire pour répondre à la demande future en minéraux critiques canadiens. L'industrie minière stimule notre reprise verte et nous aide à progresser vers la carboneutralité, et je suis fière d'être témoin de nos progrès. »

- La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

Le budget de 2024 a proposé le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques pour les entreprises qui investissent dans trois segments de la chaîne d'approvisionnement : l'assemblage de véhicules électriques, la production de batteries pour les véhicules électriques et la production de matériaux actifs de cathodes.

Le budget de 2024 a également proposé de nouvelles mesures pour soutenir le secteur canadien des minéraux critiques. Il a élargi et a amélioré la clarté de la portée des activités admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres, et il a fixé des cibles pour l'accélération des processus d'évaluation d'impact et d'autorisation.

Grâce à son abondance de ressources en minéraux critiques, sa main-d'œuvre qualifiée et ses normes élevées en matière d'environnement, de société et de gouvernance, le Canada occupe une position privilégiée pour jouer un rôle important dans la transition énergétique mondiale.

Liens connexes

Restez branchés

