OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Les petites entreprises sont des piliers de l'économie canadienne. Comme elles sont source d'emplois et de croissance, elles auront donc un rôle crucial à jouer dans la reprise économique future du Canada. Notre monde est de plus en plus branché. Les entreprises canadiennes doivent donc avoir accès aux outils, aux ressources et aux possibilités qu'offre le numérique pour prospérer et atteindre de nouveaux clients. Il est essentiel pour la croissance et la compétitivité à long terme du Canada que les entreprises de toutes tailles prennent ce virage.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé le lancement d'un appel de demandes pour le premier volet « Développer vos activités commerciales en ligne » au titre du Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN). Annoncé dans le budget de 2021, le PCAN est assorti d'un investissement de 4 milliards de dollars. Deux volets sont prévus. Le deuxième volet, « Doter votre entreprise des technologies dont elle a besoin » inclut aussi une somme de 2,6 milliards de dollars pour l'attribution de prêts sans intérêts aux entreprises canadiennes pour les aider à adopter de nouvelles technologies.

Dans le cadre du premier volet, jusqu'à 336,8 millions de dollars seront alloués à des organismes sans but lucratif pour qu'ils aident les petites entreprises à adopter des technologies numériques qui leur permettront, par exemple, de se doter d'une vitrine numérique ou d'une plateforme de commerce électronique, et d'étendre leur présence numérique.

L'appel de demandes pour le premier volet vise les organismes qui sont en mesure, de par leur expertise et expérience, d'aider des petites entreprises locales et régionales à adopter des technologies numériques. Elles peuvent aussi avoir acquis de l'expérience en travaillant de concert avec les systèmes d'éducation. Leur expérience peut aussi être dans le recrutement, la formation et l'encadrement d'étudiants qui vont soutenir les petites entreprises au titre du PCAN pour qu'elles se lancent dans la vente en ligne de leurs produits et services. On peut obtenir tous les détails sur la page Web Développer vos activités commerciales en ligne.

Le volet « Développer vos activités commerciales en ligne » s'adresse aux petites entreprises ayant pignon sur rue, y compris les commerces de détail et les fournisseurs de services qui n'ont pas fait d'investissements importants dans les technologies numériques et qui veulent trouver de nouveaux clients en numérisant leurs activités. Ces entreprises seront admissibles à des microsubventions pouvant atteindre 2 400 $ pour adopter des technologies numériques et accroître leur présence numérique. Jusqu'à 11 200 emplois seront créés pour des étudiants qui travailleront comme conseillers numériques auprès des petites entreprises.

La période d'appel de demandes se terminera le 6 août, 2021 at 17 h 59 l'heure du pacifique.

De plus amples renseignements sur le deuxième volet « Doter votre entreprise des technologies dont elle a besoin » et des précisions destinées aux petites entreprises et aux étudiants seront fournis dans les semaines à venir.

Citations

« La réussite des petites entreprises du Canada est essentielle pour accélérer la relance économique après la pandémie de COVID-19 et pour protéger notre avenir en tant que pays concurrentiel dans un monde de plus en plus axé sur le numérique. Le Programme canadien d'adoption du numérique procurera aux entreprises de tout le pays les outils nécessaires pour vendre en ligne leurs produits et services « Faits au Canada », faire croître leurs affaires et embaucher des travailleurs. Ce programme aidera un nombre encore plus grand d'entreprises canadiennes à se tailler une place sur les marchés de l'économie numérique. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Le Programme canadien d'adoption du numérique, annoncé dans le budget de 2021, représente un investissement de 1,4 milliard de dollars visant à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à adopter des technologies numériques. Il comporte deux volets de financement, à savoir :

Le volet 1, « Développer vos activités commerciales en ligne », par l'entremise duquel on accordera du financement à des organismes sans but lucratif spécialisés dans l'aide aux petites entreprises pour qu'ils puissent aider celles-ci à se doter d'une vitrine numérique et à faire du commerce électronique.



Le volet 2, « Doter votre entreprise des technologies dont elle a besoin », par l'entremise duquel on accordera des subventions pour permettre aux entreprises d'accéder à des services-conseils afin d'élaborer un plan d'adoption du numérique et à des possibilités de placement d'étudiants. Dans le budget de 2021, le gouvernement a également annoncé l'octroi de 2,6 milliards de dollars à la Banque de développement du Canada pour aider les PME à mettre en œuvre leur plan d'adoption du numérique.

pour aider les PME à mettre en œuvre leur plan d'adoption du numérique. Afin de soutenir les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé le plus vaste ensemble de programmes d'aide de l'histoire de notre pays, y compris les programmes d'envergure suivants qui sont destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés :

a lancé le plus vaste ensemble de programmes d'aide de l'histoire de notre pays, y compris les programmes d'envergure suivants qui sont destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés : La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire des employés. Le budget de 2021 propose de prolonger la SSUC jusqu'au 25 septembre 2021.

La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) est offerte directement aux propriétaires d'entreprise pour couvrir jusqu'à 65 % de leurs frais de loyer. L'indemnité de confinement peut ajouter une autre tranche de 25 %. Le budget de 2021 propose la prolongation de ces mesures de soutien jusqu'au 25 septembre 2021.

La Garantie du programme de crédit pour les secteurs très touchés (Garantie du PCSTT) offre par l'entremise de toutes les institutions financières des prêts à un taux d'intérêt fixe de 4 % sur une période allant jusqu'à 10 ans. Ces prêts sont garantis à 100 % par le gouvernement du Canada . Les entreprises peuvent en faire la demande jusqu'au 31 décembre 2021.

. Les entreprises peuvent en faire la demande jusqu'au 31 décembre 2021. Le budget de 2021 propose des fonds supplémentaires pour aider les entreprises à sortir plus fortes lors de la réouverture sécuritaire de l'économie. Les principales mesures à cet égard sont les suivantes :

Le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada pour aider à réembaucher et à embaucher du personnel;

le Programme canadien d'adoption du numérique pour aider à couvrir les coûts des nouvelles technologies;



des changements au Programme de financement des petites entreprises du Canada pour améliorer l'accès aux prêts.

