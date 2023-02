OTTAWA, ON, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs de la communauté noire du Canada jouent un rôle crucial dans l'économie du pays. Pourtant, ils rencontrent encore de nos jours des obstacles systémiques lorsqu'ils veulent démarrer ou faire croître leur entreprise. Le gouvernement du Canada s'efforce d'éliminer ces obstacles systémiques qui perdurent au moyen du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le tout premier du genre mis en place.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a mis en lumière les principales réalisations du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, alors qu'elle prenait la parole lors d'un événement du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, organisé dans le cadre des célébrations du Mois de l'histoire des Noirs. La ministre a alors indiqué que le programme, depuis son lancement en 2021, a aidé plus de 5 000 entrepreneurs et propriétaires d'entreprise de la communauté noire à obtenir de l'aide sous forme de mentorat, de formation en affaires et de financement. L'objectif est de leur permettre de croître et de réussir aujourd'hui comme demain.

La ministre Ng a souligné le succès des trois composantes du programme. Le Fonds pour l'entrepreneuriat des communautés noires fournit un soutien financier à des centaines d'entreprises détenues par des membres de la communauté noire sous forme de prêts totalisant plus de 30 millions de dollars. Le Fonds est administré par l'organisation sans but lucratif FACE et représente un investissement de 165 millions de dollars du gouvernement, de la Banque de développement du Canada, de Vancity et d'Alterna Savings. Grâce à ses 43 organismes d'exécution, le Fonds pour l'écosystème national a quant à lui aidé plus de 5 000 entrepreneurs noirs à obtenir des services de mentorat, de la formation en affaires et des conseils en planification financière pour faire croître leur entreprise.

Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, lancé il y a un an à peine, est en bonne voie de publier des données et des résultats de recherche importants qui aideront à déterminer les obstacles au succès des propriétaires d'entreprise actuels et futurs de la communauté noire au pays ainsi que des occasions de croissance possibles. En novembre 2022, le Carrefour du savoir a tenu son premier symposium, un événement réussi qui a permis de cibler des lacunes qu'il s'emploiera désormais à combler dans le cadre de ses travaux.

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires s'inscrit dans l'approche adoptée à l'échelle du gouvernement pour éliminer les obstacles systémiques qui subsistent dans l'écosystème financier et entrepreneurial, une approche qui privilégie la collaboration pour le développement de programmes permettant de mieux soutenir les entrepreneurs noirs dans leur parcours vers la réussite.

Citation

« La prospérité économique ne peut devenir réalité au Canada sans la participation pleine et égale de tous les Canadiens. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, un des programmes phares de notre gouvernement pour éliminer les obstacles systémiques rencontrés par les gens d'affaires noirs, aide les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise à trouver les ressources et les occasions de financement dont ils ont besoin en leur donnant accès à des services conçus et mis de l'avant en collaboration avec des Canadiens noirs. Il y a encore du travail à faire, c'est certain, mais le Programme a démontré que ces obstacles pouvaient être surmontés. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est né d'un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organismes de soutien aux entreprises dirigées par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés. Le Programme a trois composantes :

Le Fonds pour l'écosystème national, disposant de 100 millions de dollars, finance 43 organismes sans but lucratif du pays qui offrent des services de mentorat, de la formation en affaires et des conseils en planification financière aux entreprises.



Le Fonds pour l'entrepreneuriat des communautés noires, disposant d'une enveloppe de 165 millions de dollars et administré par l'organisation sans but lucratif FACE, fournit des prêts pouvant aller jusqu'à 250 000 $ aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprise de la communauté noire.



Le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui représente un investissement de 5 millions de dollars, a comme mandat de mener des recherches qualitatives et quantitatives et de recueillir des données sur l'état de l'entrepreneuriat noir au Canada , et d'aider à déterminer les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs, ainsi que des occasions de croissance possibles. L'Université Carleton et la Dream Legacy Foundation ont joint leurs efforts pour mettre sur pied le Carrefour du savoir.

Pour donner suite à un engagement pris dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a aussi lancé un programme pilote d'approvisionnement visant à inviter les entreprises détenues ou dirigées par des Canadiens noirs à soumissionner lors d'appels d'offres. L'objectif est d'offrir davantage d'occasions d'affaires aux Canadiens noirs et de favoriser leur prospérité économique.

