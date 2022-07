HALIFAX, NS, le 30 juill. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises, qui sont au cœur des communautés canadiennes, constituent le moteur de l'économie. Leur réussite sera cruciale si l'on veut accélérer la relance inclusive de l'économie, qui prend de plus en plus d'importance dans le monde numérique.

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, s'est rendue en Nouvelle-Écosse du 28 au 30 juillet afin de rencontrer des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprise et des représentants d'organismes de soutien aux petites entreprises de divers horizons. Avec eux, elle a discuté des efforts que continue de déployer le gouvernement à l'appui des petites entreprises qui adoptent des technologies numériques, exportent vers de nouveaux marchés et créent des emplois dans les communautés.

Lors de la première journée de son voyage, la ministre Ng a lancé un appel de propositions pour la deuxième ronde du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). Elle était accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député d'Halifax, Andy Fillmore. Jusqu'à 40 millions de dollars seront alloués pour soutenir des organismes sans but lucratif multirégionaux et nationaux qui offrent du mentorat, des services de planification financière et de la formation en affaires à des femmes entrepreneures. De plus amples renseignements se trouvent sur le site Web du Fonds pour l'écosystème de la SFE.

Dans le cadre d'un événement tenu par Halifax Partnership, la ministre Ng a souligné les avantages que peut procurer le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) aux petites et moyennes entreprises à l'échelle du pays. Elle était alors accompagnée du député de Kings-Hants, Kody Blois. La ministre a indiqué que les petites entreprises du Canada atlantique avaient accès à la subvention de 2 400 $ au titre de l'option Développez vos activités commerciales en ligne. Cette subvention vise à aider les entreprises à adopter le commerce électronique ou à développer leurs activités existantes en ligne. Les entreprises peuvent également, grâce à une subvention au titre de l'option Améliorez les technologies de votre entreprise du PCAN, obtenir du financement ainsi que les services d'un conseiller en numérique qui leur permettront d'améliorer leurs technologies existantes.

Tout au long de sa visite, la ministre a rencontré des propriétaires de petites entreprises de partout dans la province, y compris des Autochtones, des Noirs, des femmes et des entrepreneurs du milieu rural. Au fil de ces réunions, elle a pu découvrir à quel point les entreprises novatrices de la Nouvelle-Écosse stimulent la croissance économique, créent de l'emploi et contribuent à la relance inclusive de l'économie au Canada.

La ministre Ng a conclu son voyage en prenant part à une séance plénière au Sommet pancanadien des communautés noires. L'événement a permis de réunir des Canadiens noirs de tous les âges, secteurs et horizons afin qu'ils puissent échanger au sujet de leurs expériences, sensibiliser les participants et susciter un dialogue national sur l'inclusivité. Durant son discours, la ministre a mis en lumière les progrès réalisés à l'appui des propriétaires d'entreprise et des entrepreneurs noirs dans le cadre du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

En stimulant la relance économique, en soutenant une diversité d'entrepreneurs et en accélérant la transformation numérique des entreprises canadiennes, nous les aidons à demeurer concurrentielles pour qu'elles puissent continuer de créer des emplois et de faire croître l'économie.

Citations

« Les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise au Canada atlantique sont novateurs et résilients, et ils agissent comme principaux moteurs de croissance économique au sein de leurs communautés. Que ce soit en effectuant des investissements sans précédent dans l'adoption du numérique ou en offrant un soutien ciblé aux femmes et aux Noirs en entrepreneuriat, le gouvernement continuera d'appuyer la population du Canada atlantique dans le cadre du démarrage et de l'expansion d'une entreprise ainsi que de l'exportation de produits et de services vers de nouveaux marchés au Canada et dans le monde entier. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

Le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN), annoncé dans le budget de 2021, représente un investissement dans la réussite des entreprises. Il devrait permettre de soutenir quelque 160 000 petites entreprises et aider à créer des milliers d'emplois, y compris jusqu'à 28 000 stages pour étudiants et récents diplômés qui pourront ainsi acquérir une précieuse expérience.

Dans le cadre du PCAN, on offre 1,4 milliard de dollars en subventions et des services-conseils pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à se tourner vers le commerce en ligne, ainsi que jusqu'à 2,6 milliards de dollars en prêts de la Banque de développement du Canada (BDC) pour aider les PME à couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de leur plan de transformation numérique.

o La première option, Développez vos activités commerciales en ligne, offre des microsubventions maximales de 2 400 $ et des services consultatifs en matière de commerce électronique pour aider les petites entreprises à établir des boutiques numériques et à renforcer leurs capacités de commerce électronique.

o Dans le cadre de l'option Améliorez les technologies de votre entreprise, on offre des subventions pouvant couvrir 90 % des coûts déboursés par les entreprises, jusqu'à concurrence de 15 000 $, pour retenir les services de conseillers qui aideront à l'élaboration d'un plan d'adoption du numérique; pour obtenir un accès à des prêts sans intérêt de BDC; et pour offrir des occasions de stage à des étudiants.

(BDC) pour aider les PME à couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de leur plan de transformation numérique. o La première option, Développez vos activités commerciales en ligne, offre des microsubventions maximales de 2 des services consultatifs en matière de commerce électronique pour aider les petites entreprises à établir des boutiques numériques et à renforcer leurs capacités de commerce électronique. o Dans le cadre de l'option Améliorez les technologies de votre entreprise, on offre des subventions pouvant couvrir 90 % des coûts déboursés par les entreprises, jusqu'à concurrence de 15 000 $, pour retenir les services de conseillers qui aideront à l'élaboration d'un plan d'adoption du numérique; pour obtenir un accès à des prêts sans intérêt de BDC; et pour offrir des occasions de stage à des étudiants. Les PME qui désirent présenter une demande de subvention ou de prêt dans le cadre du PCAN peuvent répondre à quelques questions rapides en ligne afin de déterminer le financement qui est le mieux adapté à leurs besoins.

Le commerce de détail en ligne a connu une croissance rapide durant la pandémie. Selon des données de Statistique Canada, il a augmenté de plus de 110 % de mai 2019 à mai 2020.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 613-612-0482, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]