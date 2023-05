OTTAWA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le Canada est bien placé pour tirer parti de l'économie de demain, et, à cette fin, le gouvernement du Canada s'est fixé comme priorité de promouvoir une solide croissance économique pour aider les entreprises à prospérer et à créer de bons emplois, aujourd'hui et au cours des années à venir.

Cette semaine, les ministres Ginette Petitpas Taylor, Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Pascale St-Onge, Ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Filomena Tassi, Ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Harjit S. Sajjan, Ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, ont sillonné le pays pour marquer la tenue de la première Semaine du développement économique.

La ministre Ng s'est rendue à Vancouver pour marquer le début de cette semaine de célébration. Elle a annoncé un financement fédéral de 5 millions de dollars pour le Chinese Canadian Museum, qui sera le tout premier musée du genre au Canada. Le Musée ouvrira ses portes dans un peu plus d'un mois et aura comme mission de recueillir et de documenter des éléments importants du patrimoine asiatique en matière d'art, d'histoire et de patrimoine, afin de célébrer les contributions inestimables des Canadiens de souche asiatique qui continuent de façonner le Canada d'aujourd'hui.

La Semaine du développement économique nous permet de souligner le travail et les investissements importants faits par les entreprises et le gouvernement fédéral en vue de bâtir une économie vigoureuse et florissante, susceptible de renforcer la classe moyenne et de stimuler la création d'emplois bien rémunérés.

Le gouvernement veille à instaurer une économie résiliente et profitable à toute la population en faisant des investissements qui permettront d'établir des chaînes d'approvisionnement et de valeur canadiennes, d'accroître les dépenses effectuées au pays en recherche-développement, et de tirer parti des accords de libre-échange, qui se traduisent par un accès aux deux tiers de l'économie mondiale. Le Canada se trouve aussi en tête dans le domaine des technologies propres et numériques.

En prenant des mesures pour faire progresser ces trois priorités, le gouvernement jette les bases d'une économie de l'avenir robuste, pour tous les Canadiens. Alors que d'autres pays avancent sur ces mêmes fronts, le Canada doit faire preuve d'audace et agir rapidement et stratégiquement pour se démarquer. Les entreprises et les industries d'ici pourront ainsi créer plus d'emplois, dont des emplois spécialisés mieux rémunérés, et assurer un plus haut niveau de vie, et ce, au profit de tous.

Citations

« À l'occasion de la Semaine du développement économique, nous avons salué le travail des entreprises qui nous conduisent sur la voie du succès. Lorsque nous soutenons les entreprises qui protègent notre culture et notre patrimoine, qui mettent au point les technologies de demain ou qui élaborent des solutions carboneutres, nous investissons dans une économie de l'avenir robuste. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

