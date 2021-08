OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique en vue de favoriser une reprise économique verte et durable qui permettra de créer de bons emplois et d'assurer la croissance et la compétitivité à long terme de notre économie. Les entreprises et innovateurs canadiens étant des chefs de file sur le marché mondial des technologies propres, cela nous aidera assurément à atteindre nos objectifs climatiques ambitieux et à bâtir une économie plus résiliente.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, et le ministre de l'Emploi, de la Reprise économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, l'honorable Ravi Kahlon, ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à faire progresser le développement d'un marché intégré pour l'innovation en matière de technologies propres au Canada. Il s'agit d'une étape cruciale pour soutenir la croissance continue du secteur des technologies propres, qui est en plein essor au Canada.

Ce marché intégré réunira des fournisseurs et des acheteurs de produits issus des technologies propres, permettant aux clients potentiels de trouver plus facilement les innovations du secteur des technologies propres dont ils ont besoin, tout en soutenant les possibilités de croissance pour les petites et moyennes entreprises de la communauté des technologies propres. Ce marché sera un outil important pour stimuler la commercialisation des technologies propres canadiennes et aider les PME de ce secteur à se trouver un premier client, ce qui est une étape importante dans l'atteinte de leur objectif d'exporter leurs innovations sur le marché mondial.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique se sont également engagés à partager les pratiques exemplaires et les leçons apprises avec les autres provinces et territoires afin de maximiser les avantages pour les entreprises et les gouvernements à l'échelle du pays.

Les technologies propres offrent des avantages importants aux Canadiens, allant de la réduction des coûts d'électricité à un air plus pur, en passant par la création de plus de 211 000 emplois bien rémunérés. Ces technologies nous aident à réduire nos impacts sur l'environnement et à atteindre notre objectif ambitieux en matière de changements climatiques : la carboneutralité d'ici 2050. En 2019, les technologies propres ont injecté plus de 28,8 milliards de dollars dans l'économie canadienne, notamment grâce à l'exportation d'environ 7,05 milliards de dollars de produits et services.

Citations

« Le Canada est un chef de file dans le domaine des technologies propres, et les innovations canadiennes sont un moteur essentiel dans la lutte pour un avenir plus vert et plus propre. Collaborer avec la Colombie-Britannique à l'égard d'un marché intégré pour les innovateurs canadiens dans le secteur des technologies propres contribuera à soutenir une reprise économique verte, à créer des milliers de bons emplois et à bâtir un avenir durable. Ce n'est que la première étape, car nous sommes déterminés à travailler avec d'autres provinces et avec les territoires afin d'étendre le modèle et faire en sorte que le Canada demeure un chef de file du secteur des technologies propres. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Le Canada et la Colombie-Britannique sont des chefs de file mondiaux dans le secteur des technologies propres. Les innovations dans ce domaine sont essentielles pour que le Canada puisse se doter d'une économie carboneutre florissante. Voilà pourquoi nous sommes à l'œuvre et que nous investissons dans les technologies propres aux quatre coins du pays. L'annonce d'aujourd'hui est un autre bel exemple de ce que nous faisons pour assurer l'essor des technologies propres au pays et établir une économie plus vigoureuse et plus respectueuse de l'environnement au profit de tous les Canadiens. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Quelques-unes des plus importantes entreprises de technologies propres au monde se trouvent en Colombie-Britannique. Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la recherche de solutions énergétiques à faible teneur en carbone, à l'appui des objectifs de notre stratégie CleanBC, qui vise entre autres à favoriser la croissance de l'économie de l'hydrogène. Une solution propre à la Colombie-Britannique nous permettra de maximiser les retombées des produits et innovations, de stimuler la croissance du secteur et d'aider nos entreprises de technologies propres à être davantage concurrentielles à l'échelle mondiale. Le marché contribuera à créer une économie inclusive, durable et innovatrice, génératrice de bons emplois pour les citoyens de la Colombie-Britannique. »

- Le ministre de l'Emploi, de la Reprise économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, l'honorable Ravi Kahlon

Les faits en bref

Dans la foulée des récents investissements dans l'action climatique et dans les technologies propres, le budget de 2021 prévoit un investissement supplémentaire de 17,6 milliards de dollars visant à favoriser une reprise verte qui permettra de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de bâtir une économie propre et de se protéger contre les changements climatiques.

Les mesures budgétaires précises comprennent 1 milliard de dollars sur cinq ans pour mobiliser des investissements privés vers de grands projets transformateurs de technologies propres, 5 milliards de dollars sur sept ans pour augmenter le financement versé à l'accélérateur net zéro, 24 millions de dollars sur trois ans pour renouveler la Stratégie relative aux données sur les technologies propres et le Carrefour de la croissance propre, et 21,3 millions de dollars pour la Stratégie de promotion du commerce international pour les technologies propres.

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a également annoncé un nouveau plan climatique renforcé qui décrit des mesures ayant pour but d'aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière d'émissions pour 2030 et une économie carboneutre d'ici 2050. Parmi ces mesures, citons un soutien accru à Technologies du développement durable Canada (TDDC), avec 750 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, ce qui représente l'investissement le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC depuis sa fondation en 2001.

a lancé le plus vaste ensemble de programmes d'aide de l'histoire de notre pays, y compris les programmes d'envergure suivants qui sont destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés : La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aide les entreprises en couvrant jusqu'à 75 % du salaire des employés. Le budget de 2021 a prolongé la SSUC jusqu'au 25 septembre 2021.

La Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) est offerte directement aux propriétaires d'entreprise pour couvrir jusqu'à 65 % de leurs frais de loyer. L'indemnité de confinement peut ajouter une autre tranche de 25 %. Le budget de 2021 a prolongé ces mesures de soutien jusqu'au 25 septembre 2021.

Le Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) offre, par l'entremise de toutes les institutions financières, des prêts à un taux d'intérêt fixe de 4 % sur une période allant jusqu'à 10 ans. Ces prêts sont garantis à 100 % par le gouvernement du Canada . Les entreprises peuvent en faire la demande jusqu'au 31 décembre 2021.

Le Programme d'embauche pour la relance économique du Canada pour aider à réembaucher et à embaucher du personnel;

Des changements au Programme de financement des petites entreprises du Canada pour améliorer l'accès aux prêts.

