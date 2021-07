UNIONVILLE, ON, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Les petites entreprises sont au cœur de l'économie canadienne. Comme elles sont source d'emplois et de croissance dans toutes les régions, elles auront donc un rôle crucial à jouer dans la reprise économique suivant la pandémie de COVID-19.

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 1 million de dollars en appui à l'initiative de la promesse d'APRÈS (Aide pour un retour en société), qui est menée par une association nationale sans but lucratif. L'initiative de la promesse d'APRÈS vise à renforcer la confiance des consommateurs et des travailleurs en encourageant la tenue d'activités de sensibilisation et l'adoption de mesures de santé en milieu de travail. Les consommateurs pourront ainsi avoir confiance que leurs visites dans les commerces seront sécuritaires, au fur et à mesure que les restrictions seront levées et que l'activité économique reprendra.

La ministre Ng a fait cette annonce à la confiserie Old Firehall Confectionery à Unionville, en Ontario. Elle était accompagnée de la présidente-directrice générale de l'association de la promesse d'APRÈS, Laura Hearn; du président du conseil d'administration de l'association de la promesse d'APRÈS, Aidan Tracey; du président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, Goldy Hyder; du président de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty; du président et chef de la direction de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Dan Kelly; de la présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail, Diane Brisebois, ainsi que d'un conseiller municipal de Markham, Alan Ho.

Les entreprises qui font la promesse d'APRÈS s'engagent à appliquer les mesures de santé publique en milieu de travail et obtiennent des outils pour informer leur clientèle et leur personnel des mesures qu'elles appliquent à cet égard. Ces mesures sont notamment d'inciter les gens à se faire vacciner, d'effectuer un dépistage lorsque les circonstances le dictent, de désinfecter les lieux, de porter le masque et d'assurer l'éloignement physique. Les entreprises participantes reçoivent du matériel de signalisation qui indique, tant au public qu'à leurs employés, qu'elles sont déterminées à maintenir un environnement sécuritaire et à freiner la propagation de la COVID-19.

L'association de la promesse d'APRÈS mettra à profit l'investissement fédéral pour recruter 40 000 entreprises supplémentaires et embaucher 30 jeunes adultes à titre d'ambassadeurs du programme. Ces emplois seront de 12 semaines.

À ce jour, plus de 12 000 petites et moyennes entreprises ont fait la promesse d'APRÈS en vue de faciliter le retour sécuritaire de leur clientèle, et d'appuyer une reprise économique plus rapide et plus vigoureuse.

Citations

« La réussite des petites et moyennes entreprises est essentielle pour accélérer la relance économique. Les restrictions en matière de santé publique sont levées progressivement dans de nombreuses régions, et les entreprises reprennent leurs activités en personne, comme le magasinage et les repas au restaurant. L'initiative de la promesse d'APRÈS va faciliter la réouverture sécuritaire et permanente de l'économie. Les entreprises participantes obtiennent des ressources pour inviter les Canadiens à les appuyer en toute sécurité et à se rendre au travail en respectant les consignes de santé publique. En s'engageant à mettre en place des mesures de sécurité adéquates, les entreprises contribuent à rehausser la confiance des consommateurs à leur égard. Elles peuvent aussi exercer leurs activités en toute sécurité et soutenir la reprise de l'économie. »

Les faits en bref

