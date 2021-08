VANCOUVER, BC, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs jouent un rôle important dans l'économie canadienne. Pourtant, ils continuent de faire face à du racisme systémique et à bien d'autres obstacles lorsqu'ils souhaitent démarrer une entreprise ou lui faire prendre de l'expansion. La pandémie de COVID-19 n'a rien fait pour arranger les choses. Le gouvernement du Canada travaille à éliminer ces barrières de longue date. C'est ainsi qu'il a mis sur pied le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui est assorti d'un investissement de plus de 400 millions de dollars visant à soutenir la réussite à long terme des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise noirs.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a annoncé qu'une première série d'organismes avaient été retenus au titre du Fonds pour l'écosystème national du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Elle était accompagnée du secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du Gouvernement numérique et président du Caucus des parlementaires noirs, Greg Fergus; de la députée de Toronto-Centre, Marci Ien; de la députée de Vancouver-Centre, la Dre Hedy Fry; et du député de Surrey-Newton, Sukh Dhaliwal.

Alors qu'elle était à Vancouver, la ministre Ng a annoncé que plus de 2,7 millions de dollars du Fonds pour l'écosystème avaient été attribués à la Black Business Association of BC pour qu'elle crée un portefeuille de services d'affaires qu'elle offrira ensuite aux entrepreneurs noirs. Il pourrait notamment s'agir de programmes destinés aux entreprises en démarrage, aux entreprises en expansion, aux entreprises souhaitant conquérir de nouveaux marchés ou encore aux entreprises dirigées par des jeunes. L'association pourra aussi enrichir sa plateforme d'apprentissage en ligne, lancer un programme d'incubation d'entreprises et ouvrir physiquement un centre d'affaires où du personnel professionnel et des entrepreneurs qualifiés pourront soutenir les entrepreneurs noirs.

Le Fonds pour l'écosystème national dispose d'une enveloppe de plus de 100 millions de dollars. Il vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial pour que les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise noirs de tout le Canada puissent en bénéficier. Il fournit du financement à des organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs pour qu'ils puissent mettre sur pied de nouveaux services ou étendre les services qu'ils offrent déjà aux entrepreneurs noirs, notamment du mentorat, du réseautage, des services de planification financière et de la formation en affaires.

Jusqu'à maintenant, 30 projets ont été approuvés un peu partout au pays, et d'autres seront approuvés dans les semaines qui viennent. Au total, cela représente un investissement initial de plus de 58,8 millions de dollars dans les organismes de l'écosystème.

Citations

« Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs contribuent grandement à l'économie canadienne et à leurs communautés. Pourtant, ils sont encore victimes de racisme systémique. L'investissement que réalise notre gouvernement pour les soutenir par l'entremise du Fonds pour l'écosystème national, une première au pays, est un important pas en avant vers un avenir plus inclusif, plus juste et plus prospère au Canada. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

« Grâce au Fonds pour l'écosystème national, les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs pourront accroître la portée de leurs initiatives ou en lancer de nouvelles et ainsi fournir du soutien, des ressources et des services essentiels aux entrepreneurs et aux entreprises de la communauté noire de tout le pays. Cet important investissement est un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à favoriser la diversité et l'inclusion tout en travaillant à éliminer le racisme systémique envers les Canadiens noirs. »

- La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés. Le financement du Programme est réparti comme suit :

, des organismes de soutien aux entreprises dirigés par des Noirs, des institutions financières et des établissements d'enseignement postsecondaire ou autres établissements d'enseignement agréés. Le financement du Programme est réparti comme suit : jusqu'à 104,7 millions de dollars sont destinés au Fonds pour l'écosystème national, dont 51,7 millions de dollars proviennent du budget de 2021;



jusqu'à 291,3 millions de dollars sont destinés au Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui consentira des prêts pouvant atteindre 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs;



jusqu'à 6,5 millions de dollars sont destinés au Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, recueillera des données sur l'état de l'entrepreneuriat noir au Canada et aidera à cerner les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance.

et aidera à cerner les obstacles à la réussite des entrepreneurs noirs ainsi que les occasions de croissance. Les agences de développement régional du Canada administrent le Fonds pour l'écosystème national dans les diverses régions du pays et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services.

administrent le Fonds pour l'écosystème national dans les diverses régions du pays et travaillent avec les organismes partenaires retenus afin de les aider à mettre en place leurs services. Pour faire suite à un engagement annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement a aussi lancé un programme pilote sur l'approvisionnement visant à mettre à disposition des possibilités d'appel d'offres pour les entreprises appartenant à des personnes des communautés noires ou exploitées par celles-ci, en vue de favoriser la croissance et les occasions d'affaires dans ces communautés.

