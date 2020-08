OTTAWA, ON, le 25 août 2020 /CNW/ - Les femmes entrepreneures canadiennes sont la clé de notre réussite économique en tant que pays et elles apportent quotidiennement des contributions importantes à nos collectivités. Toutefois, elles sont toujours aujourd'hui confrontées à des obstacles uniques et systémiques lorsqu'elles créent et font croître leurs propres entreprises et ces obstacles ont été amplifiés par la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement du Canada investit dans les femmes entrepreneures pour les aider à surmonter ces difficultés et les positionner pour un avenir stable et prospère.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, a visité l'Université York, où elle a annoncé un investissement de 281 600 $ - attribué par l'intermédiaire de FedDev Ontario, l'agence de développement régional pour le Sud de l'Ontario - pour l'Entrepreneurial Leadership and Learning Alliance (ELLA) (en anglais seulement), dans le cadre d'un supplément récent de 15 millions de dollars au tout premier Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) du Canada.

Lancée en mars 2020 grâce à un investissement initial du gouvernement dans le Fonds pour l'écosystème de la SFE, ELLA est dirigée par l'Université York en partenariat avec les centres d'affaires pour les petites entreprises de Markham, Richmond Hill, Vaughan et de la région de York. L'accélérateur communautaire qui fournit de la formation, des services de conseil et d'autres aides ciblées aux femmes entrepreneures dans les collectivités rurales et urbaines.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, ELLA Ascend lancera bientôt une nouvelle initiative appelée Fractional Executive Program. Grâce à ce programme, une cohorte de 10 femmes entrepreneures et participantes avancées d'ELLA bénéficiera de mentorat et de coaching pour les aider à relever les défis liés à l'expansion à l'échelle mondiale.

À l'Université York, la ministre Ng a eu la possibilité d'entendre directement des femmes entrepreneures qui ont été en mesure de profiter du réseau d'ELLA d'autres femmes fondatrices, d'experts de haut niveau, de mentors et de partisans, qui leur offre un soutien et un mentorat entre pairs au moyen de l'accélérateur.

Le soutien aux entreprises canadiennes dirigées par des femmes se fonde sur l'engagement de longue date du gouvernement du Canada à promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Les petites entreprises sont la pierre angulaire de notre économie - elles fournissent de bons emplois qui soutiennent les familles partout au pays. En les appuyant aujourd'hui, le Canada sera en meilleure position pour se remettre de la COVID-19 et de construire un meilleur avenir pour tous les Canadiens.

« Nous comprenons les défis auxquels les entreprises sont confrontées en raison de la pandémie de COVID-19, et ces défis peuvent être amplifiés pour les femmes entrepreneures. L'investissement d'aujourd'hui pour ELLA, dans le cadre du complément de notre Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat aidera les entreprises dirigées par des femmes à surmonter cette période difficile tout en se préparant à la réussite future ».

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Les programmes tels que l'"Entrepreneurial Leadership and Learning Alliance" de l'Université York sont précisément la raison pour laquelle notre gouvernement a créé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Ce financement aidera les femmes entrepreneures locales à recevoir la formation essentielle pour faire croître leurs entreprises florissantes et élargir leur incidence dans la collectivité, tout en leur offrant des liens inestimables aux possibilités de financement et d'expansion. Je suis heureuse de voir que la SFE a une place à Humber River -- Black Creek ».

- L'honorable Judy Sgro, députée de Humber River-Black Creek

« Les économistes et les grands philanthropes conviennent de l'importance d'accroître la diversité des entrepreneurs pour maintenir la compétitivité du Canada, y compris la représentation des femmes. L'investissement du gouvernement canadien dans le programme ELLA de l'Université York est un vote de confiance dans ce programme novateur qui soutient les femmes entrepreneures de l'Ontario. Il donnera à ces femmes les moyens d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale, reflétant le contexte mondial créé par la pandémie et améliorant les retombées positives pour les participantes au programme ELLA, leurs familles et leurs collectivités ».

- Rhonda L. Lenton, présidente et vice-chancelière de l'Université York

En 2018, en vue d'avancer l'autonomisation économique des femmes, la ministre Ng a annoncé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un investissement de 2 milliards de dollars qui vise à double le nombre d'entreprises appartenant à des femmes d'ici 2025.

En mai 2020, la ministre Ng a annoncé 15 millions de dollars en financement supplémentaire en vue de soutenir les femmes entrepreneures au moyen de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. L'investissement appuiera des organisations choisies qui sont actuellement bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE et il aidera les femmes entrepreneures pendant la pandémie de COVID-19.

Au moyen des deux filières de programme, ELLA Ascend et ELLA Altitude, l'accélérateur ELLA vise à fournir des programmes ayant une incidence sur les femmes de la région de York , y compris Markham , Richmond Hill , Vaughan et les municipalités d'Aurora, East Gwillimbury, King Township , Georgina, Newmarket et Whitchurch-Stouffville.

, y compris , , et les municipalités d'Aurora, East Gwillimbury, , Georgina, et Whitchurch-Stouffville. Grâce au Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, le gouvernement du Canada a investi un total de 30 millions de dollars dans plus de 300 entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes partout au Canada , afin de les aider à croître et à atteindre de nouveaux marchés. En outre, le gouvernement du Canada a alloué 85 millions de dollars au Fonds pour l'écosystème de la SFE afin de renforcer les capacités au sein de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de combler les lacunes en matière de services aux femmes entrepreneures. Plus de 50 projets ont été financés dans le cadre de cette initiative.

