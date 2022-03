OTTAWA, ON, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Au Canada, les efforts se poursuivent pour en finir avec la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada s'engage à assurer une relance économique robuste et inclusive. Il s'engage aussi à éliminer les obstacles systémiques et à donner aux femmes les outils nécessaires pour qu'elles se taillent une place au sein de l'économie.

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui une nouvelle entente de contribution totalisant 4,25 millions de dollars pour le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, un des piliers de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. La Stratégie, qui dispose maintenant d'un budget de 6 milliards de dollars, vise à favoriser l'autonomisation économique des femmes. Ce financement aidera le Portail à poursuivre ses travaux, à faire avancer ses recherches et à étendre ses outils et ses ressources pour soutenir les femmes entrepreneures issues de la diversité.

Le Portail est un vaste réseau qui compte plus de 300 partenaires, incluant des chercheurs, des organismes de soutien aux entreprises et des dirigeants clés de l'industrie. Ces partenaires travaillent à créer un environnement plus favorable à l'entrepreneuriat féminin au Canada. Le Portail recueille des données, les analyse et les diffuse, ce qui facilite le suivi des progrès accomplis. Il éclaire aussi les activités futures des femmes propriétaires d'entreprise qui veulent se lancer en affaires, développer leur entreprise ou exporter leurs produits vers de nouveaux marchés.

La ministre Ng a aussi souligné la publication du rapport annuel du Portail, ayant pour titre État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2022. Le rapport met en lumière les obstacles structurels que rencontrent les femmes entrepreneures au pays et démontre que la COVID-19 a amplifié ces obstacles, touchant plus particulièrement les femmes. Il présente également des options pour aller de l'avant. Le rapport indique que les femmes propriétaires d'entreprise se préparent de manière proactive en vue de la relance économique. Elles s'efforcent d'améliorer leur compétitivité commerciale, de résoudre les pénuries de main-d'œuvre et de s'adapter aux changements futurs dans l'industrie pour assurer la survie de leur entreprise et sa prospérité après la pandémie.

Ces progrès sont possibles grâce aux investissements sans précédent faits par le gouvernement depuis 2015 pour soutenir les femmes. Le gouvernement a tenu compte de l'analyse comparative entre les sexes dans l'élaboration de ses politiques et a légiféré en matière d'équité salariale. Il a aussi bonifié l'allocation canadienne pour enfants, fourni un soutien financier ponctuel aux femmes entrepreneures pendant la pandémie, et établi un programme de services de garde d'enfants à 10 $ par jour.

Citations

« Les femmes entrepreneures étaient aux prises avec des obstacles systémiques bien avant la pandémie. Dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui est dotée d'une enveloppe de 6 milliards de dollars, nous nous assurons que nos efforts s'appuient sur des données probantes et sur les pratiques exemplaires qui sont partagées partout au pays. Par l'entremise du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, nous établissons une source unique de connaissances, de données et de pratiques exemplaires pour aider les femmes entrepreneures de tout le pays à réussir. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat tirera parti de ce soutien financier pour poursuivre ses recherches sur les obstacles que rencontrent les femmes entrepreneures, ainsi que sur les politiques, les programmes et les services qui peuvent contribuer à leur réussite. Nous poursuivrons nos travaux pour recueillir et partager des données et des pratiques exemplaires dans le but de soutenir les femmes entrepreneures issues de la diversité, de célébrer leur réussite et de favoriser l'innovation inclusive. Et nous continuerons de travailler avec nos partenaires à bâtir un écosystème d'innovation ouvert à tous et à toutes. »

- La fondatrice du Diversity Institute de l'Université Ryerson et directrice des études du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, Wendy Cukier

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui permettra au Portail :

de créer plus de partenariats avec des organisations de soutien aux entreprises;



de poursuivre ses efforts pour assurer une cohésion au sein des écosystèmes qui regroupent les femmes de divers horizons, qu'elles appartiennent à la communauté noire, autochtone ou autre, pour amplifier leurs messages au-delà des partenaires de leur écosystème; et pour favoriser le recoupement avec le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires;



de mener des recherches plus approfondies sur des thèmes clés établis par le Portail et ses partenaires au cours de leurs activités, comme le financement, l'approvisionnement et l'entrepreneuriat autochtone;



de poursuivre ses efforts de sensibilisation et de promotion des femmes entrepreneures qui ont réussi;



d'accroître ses efforts pour joindre les grandes organisations du milieu des affaires, de l'administration publique et des médias pour qu'elles utilisent les connaissances et la recherche;



de continuer à soutenir la réponse du gouvernement et des écosystèmes à la COVID-19 durant la phase de relance.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui représente un investissement de plus de 6 milliards de dollars, inclut :

le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, un programme qui facilite les programmes de prêts existants axés sur les femmes entrepreneures pour leur donner davantage accès à des microprêts abordables;



le Fonds pour l'écosystème de la SFE, qui vise à éliminer les obstacles au sein des réseaux de soutien et à fournir aux femmes entrepreneures les ressources dont elles ont besoin pour mettre sur pied leur entreprise, lui faire prendre de l'expansion et accéder à de nouveaux marchés;



le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui regroupe 10 carrefours régionaux, plus de 300 organisations et 1000 femmes entrepreneures pour créer un milieu plus inclusif et plus favorable à la croissance de l'entrepreneuriat féminin au Canada .

. Le gouvernement investit aussi pour abattre les obstacles systémiques auxquels font face les femmes entrepreneures issues de la diversité à l'aide d'autres programmes comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Pour faire en sorte que les avantages et les débouchés des investissements internationaux soient équitablement répartis, le Canada a adopté une approche inclusive à l'égard du commerce et il intègre des dispositions liées au genre dans tous ses accords de libre-échange. Le gouvernement a aussi cosigné l'Arrangement mondial sur le commerce et le genre -- une initiative à laquelle les autres économies sont invitées à se joindre.

