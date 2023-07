TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Lorsque des entreprises canadiennes sont des piliers bien ancrés dans leurs communautés, elles créent de bons emplois et contribuent à soutenir les petites entreprises. Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer les conditions idéales pour appuyer et faire croître les entreprises qui se démarquent, afin de s'assurer que notre économie demeure robuste et que nos entreprises deviennent des leaders à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé, en compagnie du député de Mississauga-Streestville, Rechie Valdez, et de membres du comité de sélection du Projet pour l'hypercroissance mondiale, le nom des huit premières entreprises qui ont été retenues comme figure de proue de l'innovation canadienne dans le cadre du Projet pour l'hypercroissance mondiale.

Les entreprises retenues sont les suivantes :

Ada Support Inc.

AlayaCare Inc.

CellCarta Biosciences Inc.

Clarius Mobile Health Corp.

Clio (Themis Solutions Inc.)

Groupe pharmaceutique Duchesnay

Lightspeed Commerce Inc.

Vive Crop Protection Inc.

Le Projet pour l'hypercroissance mondiale fournira à chaque entreprise un soutien englobant et adapté en fonction de ses besoins. Un chargé de compte attitré agira à titre de champion pour l'entreprise et lui offrira du mentorat et des conseils d'experts. Il leur fournira aussi de l'aide pour mettre à profit les ressources du gouvernement fédéral et naviguer au sein de l'écosystème entrepreneurial existant. Ses domaines d'intervention pourraient porter sur l'expansion internationale, l'embauche de personnes de talent, la recherche d'occasions de financement, la protection de la propriété intellectuelle, la découverte d'occasions d'exportation et l'approvisionnement.

En travaillant avec ces entreprises et des partenaires fédéraux, les chargés de compte du Projet pour l'hypercroissance mondiale pourront ainsi mettre de l'avant des moyens inédits et innovateurs pour aider ces entreprises à croître. Les entreprises qui participent au Projet pour l'hypercroissance mondiale pourront ainsi prendre leur essor à l'échelle mondiale, tout en conservant leurs racines au Canada, en créant de bons emplois au Canada et en faisant croître notre économie.

Les entreprises ont été sélectionnées à la suite d'un appel de propositions public. Les propositions soumises ont fait l'objet d'un processus d'évaluation rigoureux et indépendant. Un comité de sélection du secteur privé composé de chefs de file d'expérience du milieu des affaires a appuyé le processus en étudiant les soumissions et en offrant ses recommandations.

Citations

« Nos gens sont la plus grande force du Canada. Par l'entremise du Projet pour l'hypercroissance mondiale, notre gouvernement collabore avec certaines des entreprises les plus prometteuses du pays afin de les aider à se positionner de manière optimale à l'échelle internationale, tout en continuant de mener leurs activités et de générer des profits et des emplois ici au pays. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

Les entreprises d'ancrage sont des entreprises qui génèrent annuellement des revenus de plus de 1 milliard de dollars et emploient plus de 1 500 personnes.

Les entreprises d'ancrage jouent un rôle important dans la création de grappes d'entreprises puissantes. Elles favorisent aussi la naissance d'autres entreprises.

En raison de leur taille et des ressources qu'elles consacrent à la recherche-développement, les entreprises d'ancrage contribuent à la création de nouvelles organisations et à la transformation d'organisations existantes. Elles stimulent l'innovation, créent de bons emplois, favorisent l'entrepreneuriat à tous les niveaux et renforcent les chaînes d'approvisionnement.

À l'heure actuelle, seulement 2 % des entreprises canadiennes de taille moyenne deviennent chaque année des entreprises d'importance.

Le Projet pour l'hypercroissance mondiale aidera ces entreprises à devenir des entreprises d'ancrage en leur procurant de l'aide, notamment en matière de financement, de commerce international, de navigation dans la réglementation fédérale et d'accès facilité au mentorat.

