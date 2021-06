OTTAWA, ON, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, et ministre responsable de la Banque de développement du Canada (BDC), l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tania Clark et de Vivek Jain au conseil d'administration de BDC. Cette nomination est entrée en vigueur le 11 juin 2021.

« Mme Clark et M. Jain possèdent des antécédents solides qui seront très utiles au conseil d'administration de la Banque de développement du Canada, a déclaré la ministre Ng. Leur riche expérience sera aussi précieuse pour la poursuite des activités de BDC, notamment en ce qui a trait à la prestation de services-conseils et d'aide financière aux entrepreneurs canadiens afin de les aider à se remettre des effets de la pandémie. Et cela sera encore plus important maintenant, alors que nous entamons notre relance post-pandémique, que nous nous apprêtons à mettre en œuvre des programmes pour favoriser une croissance forte, durable et inclusive de l'économie à long terme et que nous prenons des mesures décisives pour lutter contre les changements climatiques. »

Mme Clark a occupé pendant plus de 20 ans plusieurs postes d'importance dans le secteur financier et d'autres secteurs, notamment dans celui de l'alimentation et des boissons et celui du commerce de détail. Elle est présentement vice-présidente principale et directrice financière du Groupe Vision New Look, un détaillant de la région de Montréal spécialisé dans l'industrie des soins oculovisuels. Elle a aussi été vice-présidente et directrice financière d'une société multinationale cotée en bourse.

M. Jain est un entrepreneur et un investisseur en capital de risque. Il a cofondé deux jeunes entreprises de technologie, Project FANchise et LOKO, et il est en ce moment président-directeur général de cette dernière. M. Jain a occupé divers postes de cadre supérieur dans le domaine des finances pour le compte de plusieurs entreprises, notamment celui de directeur financier. Il a aussi acquis de l'expérience professionnelle à l'international, notamment en tant que vice-président adjoint pour le Enstar Group aux Bermudes.

En plus d'accueillir Mme Clark et M. Jain, la ministre Ng a profité de l'occasion pour remercier Michael Calyniuk et Shahir Guindi, pour leur leadership et leur esprit d'initiative durant leurs années de service à BDC. Leurs mandats à tous deux étaient maintenant échus.

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir.

Ces nominations sont le résultat d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

