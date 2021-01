La ministre Ng annonce la nomination de Bill Currie au conseil d'administration de la Banque de développement du Canada

OTTAWA, ON, le 20 janv. 2021 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international et ministre responsable de la Banque de développement du Canada (BDC), l'honorable Mary Ng, a annoncé aujourd'hui la nomination de Bill Currie au conseil d'administration de BDC. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

« M. Currie apporte une vaste expérience au conseil d'administration de BDC. Il œuvre dans le secteur financier depuis plus de 30 ans et occupe depuis 2009 le poste de vice-président du conseil de Deloitte Canada, a déclaré la ministre Ng. Cette expertise aidera sûrement BDC à jouer son rôle crucial, qui est de fournir des conseils et un soutien financier aux entrepreneurs canadiens durant la pandémie de COVID-19, et à plus long terme pendant la période de reprise. »

M. Currie est entré au service de Deloitte en 1997 et a gravi les échelons par la suite. En plus de ses fonctions de vice-président, il a fait ses preuves en tant qu'associé directeur mondial, Opérations, et que directeur général pour les Amériques. M. Currie est en outre coauteur de la série hautement prisée « L'avenir du Canada », publiée de 2011 à 2015. Il a obtenu sa maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School.

En plus d'accueillir M. Currie, la ministre Ng a remercié Robert H. Pitfield des services qu'il a rendus à BDC. Elle a aussi souligné son leadership avéré et les nombreuses initiatives qu'il a menées au fil des ans. M. Pitfield est arrivé au terme de son mandat au sein du conseil.

BDC est la banque nationale par excellence pour les entrepreneurs canadiens. Elle donne accès à du financement, ainsi qu'à des services-conseils pour aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. Son principal levier d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions, incluant du capital de risque.

La nomination est le résultat d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Youmy Han, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, 343-551-0246; Relations avec les médiasInnovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

