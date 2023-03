MARKHAM, ON, le 3 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent faire valoir leurs innovations et leur esprit d'initiative sur les marchés du Canada et du monde entier.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé l'expansion du Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN) au Québec, dans les territoires et dans les communautés éloignées. En effet, grâce au financement additionnel de 30 millions de dollars annoncé dans le budget de 2022 qui est maintenant octroyé, le Réseau de santé CAN peut étendre ses activités à l'échelle nationale, ce qui favorisera aussi la croissance des entreprises d'un océan à l'autre.

Le Réseau de santé CAN constitue un marché intégré, qui met en rapport des entreprises avec des hôpitaux et des fournisseurs de soins de santé. Les établissements peuvent ainsi obtenir les nouvelles technologies médicales dont elles ont besoin pour traiter leurs patients.

Le Réseau fournit aux entrepreneurs du milieu des technologies de la santé les outils et les contacts nécessaires pour accéder au marché canadien des soins de santé. Ces entrepreneurs peuvent, par l'entremise du Réseau, mettre à l'essai leurs innovations, avoir accès aux processus d'approvisionnement gouvernementaux, et trouver des débouchés qui les aideront à croître et à prospérer.

Le Réseau existe depuis bientôt quatre ans et a déjà prouvé son efficacité en mettant en relation des entreprises canadiennes du milieu des technologies de la santé avec des gouvernements provinciaux du pays. Il soutient plus de 40 entreprises, a généré des ententes d'approvisionnement de 55 millions de dollars et a contribué à la création de plus de 1 000 emplois.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement a investi plus de 42 millions de dollars pour soutenir le Réseau de santé CAN. Ces investissements ont favorisé la croissance des entrepreneurs dans tout le pays et renforcé notre système universel de soins de santé en stimulant l'innovation à l'échelle nationale.

Citations

« Le Réseau de santé CAN aide nos entreprises novatrices à tisser des liens avec des établissements qui peuvent profiter de leurs technologies pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Grâce à cet investissement de 30 millions de dollars, le Réseau pourra avoir une portée réellement nationale. Le financement aidera aussi les entreprises canadiennes à étendre leurs activités dans tout le pays et dans le monde entier, ce qui permettra au Canada de demeurer à l'avant-plan dans le domaine des soins de santé. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« C'est fantastique que des organisations visionnaires se regroupent dans le but d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Hamilton Health Sciences est un établissement de premier plan au sein du Réseau de santé CAN, et nous sommes fiers de voir qu'il a fait l'acquisition d'une solution avant-gardiste de soins de santé auprès de SterileCare, une entreprise canadienne de renom. SterileCare continue de nouer des partenariats dans le cadre du Réseau, et nous sommes très heureux que l'entreprise poursuive sa collaboration avec la Fraser Health Authority. »

- Le président et chef du Réseau de santé CAN, Dr Dante Morra

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Shanti Cosentino : Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, 343-576-4365, [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]