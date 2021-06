OTTAWA, ON, le 10 juin 2021 - Gouvernement numérique

/CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir aux Canadiens l'expérience de services en ligne à laquelle ils s'attendent à l'ère numérique.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, a publié la Stratégie du gouvernement numérique, « Sécurité, fiabilité et facilité d'accès : transformer votre expérience avec le gouvernement du Canada ». Il s'agit de la première itération d'une stratégie présentant en détail le travail en cours pour moderniser les capacités du gouvernement fédéral de fournir des services numériques de qualité aux Canadiens.

De juillet 2020 à février 2021, la ministre du Gouvernement numérique a rencontré 60 intervenants du secteur privé, du milieu universitaire et de divers ordres de gouvernement de tout le pays et du monde entier dans le cadre d'une série de tables rondes pour discuter de la façon dont le gouvernement peut accélérer le plus efficacement possible le passage au numérique. Ces conversations ont contribué à façonner la stratégie et orienteront les efforts continus du gouvernement. La consultation continue des intervenants du gouvernement numérique alimentera les futures itérations de la Stratégie numérique du gouvernement.

Dans le cadre de la stratégie, le travail est réparti en quatre domaines d'intervention :

moderniser la façon dont nous remplaçons, bâtissons et gérons les principaux systèmes de TI;

fournir des services aux gens quand et où ils en ont besoin;

adopter une approche coordonnée pour les opérations numériques;

transformer notre façon de travailler en s'attaquant aux obstacles institutionnels de longue date au changement et à l'innovation.

Les travaux menés dans ces quatre domaines permettront au gouvernement du Canada de compléter ses services en personne par des services numériques pratiques et transparents, plus faciles d'accès pour les citoyens et des entreprises.

Citation

« Le gouvernement numérique consiste à moderniser et à adapter notre façon de travailler pour rendre le gouvernement du Canada plus réactif, plus résilient et plus apte à servir les gens et les entreprises. Cette stratégie joint nos efforts à ceux des ministères partenaires et des intervenants pour fournir des services numériques sécurisés, fiables et faciles à utiliser. C'est une base solide sur laquelle nous pouvons bâtir dès maintenant avec les investissements dans la transformation numérique proposés dans le Budget de 2021. Je suis heureuse de publier cette stratégie et je me réjouis du travail qui nous attend. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Faits en bref

La Stratégie numérique du gouvernement est déployée par le biais du Plan stratégique des opérations numériques renouvelé ( 2021-2024) et soutenue par d'autres éléments stratégiques fondamentaux, tels que les Normes numériques, la Politique sur les services et le numérique et la Politique sur la sécurité gouvernementale.

soutenue par d'autres éléments stratégiques fondamentaux, tels que les Normes numériques, la Politique sur les services et le numérique et la Politique sur la sécurité gouvernementale. La Stratégie numérique du gouvernement s'inspire de l'engagement du Canada dans le cadre de la Charte des Nations numériques, que le Canada a signée en novembre 2020. La Charte engage le Canada à œuvrer en faveur des principes fondamentaux du développement numérique, en mettant l'accent sur les besoins des utilisateurs, l'ouverture du gouvernement et l'engagement à partager et à apprendre des autres nations numériques.

dans le cadre de la Charte des Nations numériques, que le a signée en novembre 2020. La Charte engage le à œuvrer en faveur des principes fondamentaux du développement numérique, en mettant l'accent sur les besoins des utilisateurs, l'ouverture du gouvernement et l'engagement à partager et à apprendre des autres nations numériques. Le Budget de 2021 décrit une prochaine phase ambitieuse pour la transformation numérique du Canada , avec plus de 2,5 milliards de dollars d'investissements proposés dans les services ayant le plus d'impact, comme les prestations, les impôts et l'immigration, et plus d'un milliard de dollars de ce montant dans les investissements proposés consacrés à l'établissement d'une approche centralisée coordonnée et informée pour cet effort de transformation à l'échelle du gouvernement.

