OTTAWA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - Gouvernement numérique

Le budget de 2021 est le plan du gouvernement du Canada visant à finir la lutte contre la COVID-19 et à assurer une relance économique vigoureuse qui vise l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, a rencontré des aînés de la communauté de Vancouver, Colombie-Britannique pour discuter des investissements dans le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur les aînés du Canada. Chaque aîné au Canada mérite de vivre dans la dignité, la sécurité et le confort, peu importe sa province ou son territoire de résidence. Il est essentiel de protéger la santé et le mieux-être des aînés, et des préposés aux services de soutien à la personne qui prennent soin d'eux. Le budget de 2021 propose d'accorder un financement de 3 milliards de dollars sur cinq ans afin d'aider les provinces et les territoires à faire appliquer les normes relatives aux soins de longue durée et à apporter des changements permanents. Conformément à l'annonce faite en mars 2021, le gouvernement fédéral propose d'accorder aux provinces et aux territoires la somme de 4 milliards de dollars sous la forme d'un supplément ponctuel au Transfert canadien en matière de santé.

Le gouvernement aussi tient sa promesse de bonifier la Sécurité de la vieillesse pour les Canadiens âgés de 75 ans ou plus, ce qui fournira jusqu'à 766 $ de plus aux aînés admissibles au cours de la première année et qui augmentera en fonction de l'indexation.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, surtout pendant cette troisième vague agressive du virus et de ses variants, demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada. La distribution des vaccins est en cours partout au Canada, soutenue par le gouvernement fédéral dans chaque province et territoire. Le budget de 2021 investit dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada afin de renforcer la capacité de fabrication de vaccins au Canada.

La situation financière du Canada était solide lorsque la pandémie a frappé. Cette situation a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises et d'être bien placé pour faire des investissements sans précédent dans la relance.

« La pandémie de COVID-19 a été particulièrement difficile pour les aînés et ce, à bien des égards. Dans le Budget 2021, nous nous engageons à fournir un soutien substantiel pour offrir aux aînés qui ont bâti ce pays une sécurité financière et des soins plus importants. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Le budget de 2021 propose des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes :

qui créera de bons emplois et appuiera une relance résiliente et inclusive. Les principales mesures sont les suivantes : Prendre des mesures par l'établissement du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée de 1 milliard de dollars, annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, afin de garantir que les aînés et ceux qui prennent soin d'eux sont bien protégés et bien soutenus.



Propose d'accorder un financement de 3 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Santé Canada afin d'aider les provinces et les territoires à faire appliquer les normes relatives aux soins de longue durée et d'apporter des changements permanents.

afin d'aider les provinces et les territoires à faire appliquer les normes relatives aux soins de longue durée et d'apporter des changements permanents.

41,3 millions de dollars sur six ans, et de 7,7 millions de dollars par la suite à compter de 2021-2022, à Statistique Canada afin d'améliorer l'infrastructure de données et la collecte de données sur les soins de soutien, sur les soins primaires et sur les produits pharmaceutiques.



90 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada afin de lancer l'initiative pour vieillir dans la dignité à la maison.

afin de lancer l'initiative pour vieillir dans la dignité à la maison.

Bonifier les prestations de la Sécurité de la vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus pour leur apporter avec meilleure sécurité financière.

