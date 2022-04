SUDBURY, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, est à Sudbury en compagnie de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, pour rencontrer un certain nombre de groupes locaux afin de discuter des investissements dans l'emploi et la croissance. Parmi les organismes présents, citons : les Anges du Nord de l'Ontario, le Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario, l'Université de Sudbury et le Collège Boréal.

Tout au long de la journée, la présidente soulignera les investissements du budget de 2022 dans la croissance économique et l'innovation, qui sont des éléments clés pour assurer la prospérité à long terme du Canada. Ces investissements comprennent un nouveau fonds de croissance du Canada de classe mondiale qui attirera des dizaines de milliards de dollars en investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, et établira une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui aidera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie. Le budget de 2022 propose aussi de mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada, qui créera des milliers d'emplois de qualité et tirera parti d'un besoin croissant des minéraux utilisés dans tout, depuis les téléphones jusqu'aux voitures électriques. Les mesures comprennent également des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance.

De plus, le budget de 2022 vise à garantir que les personnes salariées canadiennes possèdent les compétences nécessaires pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain, et il facilitera la tâche des immigrants qualifiés dont notre économie a besoin lorsqu'ils s'établissent au Canada. Le budget prévoit d'autres investissements importants dans le logement abordable et les services de garde d'enfants, dans notre système de soins de santé public et dans l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Pendant ces rencontres, la présidente soulignera l'importance des langues officielles, particulièrement dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire de tout le pays, et insistera sur le fait que le gouvernement a accordé un financement de 408,3 millions de dollars sur trois ans afin de promouvoir les langues officielles et d'appuyer la modernisation de la Loi sur les langues officielles dans le but d'atteindre une égalité réelle entre les langues officielles du Canada.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui, depuis, profite encore plus au Canada par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Le budget de 2022 représente une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour la population canadienne, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants, et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Une économie forte et prospère nécessite une main-d'œuvre diversifiée, talentueuse et en constante croissance. Pourtant, trop de Canadiens et de Canadiennes se heurtent encore à des obstacles pour trouver et conserver un emploi enrichissant et bien rémunéré. C'est pourquoi nous prenons des mesures importantes dans le budget de 2022 afin de créer des emplois et de la prospérité aujourd'hui, et de bâtir un avenir économique plus solide pour nos enfants. »

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Les mesures du budget de 2022 comprennent :

Accorder 84,2 millions de dollars sur quatre ans pour doubler le financement du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Chaque année, le nouveau financement aidera 3 500 apprentis issus de groupes sous-représentés à entreprendre et à réussir une carrière dans les métiers spécialisés grâce au mentorat, à des services d'orientation professionnelle et au jumelage emploi-travailleur;



Fournir jusqu'à 3,8 milliards de dollars pour mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada;



Instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, qui permettrait de reconnaître sur le plan fiscal jusqu'à concurrence de 4 000 $ par année en frais de déplacement et de réinstallation temporaire admissibles pour les gens de métier et les apprentis admissibles. Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2022 et les suivantes.

les suivantes.

Investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;



Augmenter de façon permanente le taux d'imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des groupes de banques;



Réaliser de nouveaux investissements importants pour protéger les terres, les lacs et les océans;



Fournir 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour offrir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Les soins dentaires seront d'abord offerts aux jeunes de moins de 12 ans en 2022, puis aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme serait limité aux familles dont le revenu familial annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aurait pas à payer de quote-part.

Produits connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Isabella Brisson, Directrice des communications et attachée de presse par intérim, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, 579-337-5723; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]