MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Il est essentiel de favoriser une économie inclusive pour bâtir un Canada robuste. Lorsque les entrepreneurs noirs disposent des outils nécessaires pour créer et développer des entreprises, ils créent des emplois, stimulent l'innovation et renforcent les communautés locales.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a donné le coup d'envoi de la Semaine de la PME en annonçant un nouvel investissement de 189 millions de dollars dans le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN). Ce financement permettra de maintenir les flux de capitaux, d'élargir les services de conseil et d'approfondir la recherche afin que davantage d'entreprises détenues par des personnes noires puissent démarrer, se développer et réussir.

Depuis son lancement, le PECN a déjà aidé près de 24 000 entrepreneurs noirs dans tout le Canada en leur offrant du mentorat, de la formation et des réseaux, tandis que le Fonds de prêt a approuvé plus de 70 millions de dollars de financement. Ces entreprises embauchent, exportent et innovent dans des communautés partout au pays.

Grâce à ce financement renouvelé, les trois volets du PECN (le Fonds de prêt, le Carrefour du savoir et le Fonds pour l'écosystème) continueront à travailler ensemble pour ouvrir des perspectives aux propriétaires d'entreprises noirs. Cela comprend l'élargissement de la couverture géographique du Fonds pour l'écosystème par l'intermédiaire des agences de développement régional.

La ministre Michel a également annoncé que la Fédération Africaine Canadienne Économique (FACE), administratrice du Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires, et la Banque de développement du Canada (BDC) ont conclu un accord pour poursuivre leur collaboration en vue de faciliter l'accès des entrepreneurs noirs au capital.

Outre ses avantages économiques directs, le PECN renouvelé continuera de faire progresser les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre le racisme anti-Noirs et les obstacles systémiques, notamment en tant qu'initiative économique clé soutenant la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

« La force de l'économie canadienne repose sur le talent et la ténacité de notre population. Lorsque les entrepreneurs noirs ont accès à des capitaux, à du mentorat et à des données fiables, ils transforment leurs idées en emplois et en prospérité pour leur communauté. Cet investissement de 189 millions de dollars dans le renouvellement du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires aidera davantage d'entrepreneurs noirs à démarrer leur entreprise, à la développer et à bâtir une économie plus forte pour toute la population canadienne. »

L'honorable Rechie Valdez

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« En investissant dans les entrepreneurs noirs, nous contribuons non seulement à renforcer l'économie et à stimuler la productivité, mais nous améliorons également le bien-être individuel. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires aide les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs noirs canadiens à développer leurs activités et à réussir aujourd'hui et à l'avenir. Ce financement démontre l'importance de s'attaquer aux obstacles systémiques, afin que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent avoir la possibilité de mener une vie aussi saine que possible. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

Faits en bref

Lancé en 2021, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires offre un soutien financier et non financier (c.-à-d. du financement, de la formation, du mentorat, du réseautage) et améliore la qualité et la disponibilité des données destinées aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises noirs dans tout le Canada grâce à trois volets : le Fonds de prêt, le Carrefour du savoir et le Fonds pour l'écosystème.

À ce jour, le Programme a aidé plus de 24 000 entrepreneurs noirs dans tout le pays. Depuis son lancement, 801 prêts ont été approuvés, représentant plus de 70,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Le financement renouvelé de 189 millions de dollars s'étale sur cinq ans à compter de 2025.

