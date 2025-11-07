La ministre Michel présente les investissements du budget fédéral pour la stratégie sur la compétitivité climatique English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
07 nov, 2025, 15:50 ET
OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de LaSalle-Émard-Verdun, ainsi qu'Emmanuella Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, organiseront un événement afin de mettre en lumière les investissements prévus dans le budget fédéral pour lutter contre les changements climatiques.
Un point de presse suivra l'événement.
Date
Le 9 novembre 2025
Heure (locale)
13 h 15 (HNE)
Lieu
Saint-Laurent (Québec)
Les membres des médias sont priés de contacter le service des relations aux médias à l'adresse [email protected] pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement et confirmer leur présence.
SOURCE Santé Canada (SC)
Les médias peuvent s'adresser à : Relations aux médias, Santé Canada, [email protected]
Partager cet article