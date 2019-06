La ministre McKenna donne le coup d'envoi de la Semaine canadienne de l'environnement

GATINEAU, QC, le 3 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens jouent un rôle actif dans la protection et la préservation des terres et des océans de notre pays et de sa beauté naturelle incomparable. C'est pourquoi le Canada est à l'œuvre en vue de doubler la superficie de nature protégée dans les terres et océans du pays. Année après année, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays célèbrent la Semaine de l'environnement en organisant des activités visant à faire découvrir et à protéger notre nature.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a donné le coup d'envoi de la Semaine canadienne de l'environnement. Le thème de cette année, « Notre nature », et ses activités inspireront les Canadiens à découvrir, à protéger et à célébrer notre nature de façon significative et tangible.

La ministre McKenna invite tous les Canadiens à participer aux festivités et aux activités tout au long de la semaine, en particulier durant la Journée mondiale de l'environnement et la Journée de l'air pur le 5 juin, qui sont consacrées à la pollution atmosphérique. Le 8 juin est la Journée mondiale des océans, une occasion de célébrer les espèces sauvages et les collectivités qui dépendent de nos océans et de souligner la nécessité de les protéger.

Chacun est encouragé à se renseigner sur les activités qui se déroulent dans sa collectivité ou à organiser ses propres activités environnementales et à faire connaître ses actions sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #SemaineEnviro.

Les Canadiens peuvent également participer aux célébrations en publiant des photos de la nature du Canada sur Twitter, Instagram ou Facebook en utilisant #NotreNature pour courir la chance de gagner une carte d'entrée Découverte de Parcs Canada!

Les activités de la Semaine canadienne de l'environnement et des exemples de ce que vous pouvez faire pour changer les choses peuvent être consultés en ligne.

Citations





« D'un océan à l'autre, les Canadiens se sentent proches de la nature et sont fiers de leur patrimoine naturel. Doubler la superficie de nature que nous protégeons aidera à préserver notre biodiversité, notre santé et nos collectivités. Chaque jour, les Canadiens travaillent ensemble pour protéger notre belle nature pour notre bien, celui de nos enfants et celui de nos petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement prend très au sérieux les questions relatives à la protection de la nature - en particulier les changements climatiques et la perte de biodiversité. Depuis notre arrivée au pouvoir en 2015, nous nous sommes engagés à accroître considérablement la superficie des espaces naturels protégés sur les terres et dans les océans du Canada. Pour soutenir ce travail, nous avons investi un montant historique de 1,35 milliard de dollars dans le patrimoine naturel. Nous avons également élaboré un plan détaillé de lutte contre les changements climatiques - un plan qui comprend plus de 50 mesures. Nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre eau, notre air et nos terres. C'est l'avenir de notre pays et de notre planète qui en dépend. Profitons de la Journée mondiale de l'environnement pour redoubler d'efforts et travailler ensemble à la protection de la planète que nous habitons tous. »

- Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Créée en 1971, la Semaine canadienne de l'environnement célèbre les réalisations du gouvernement du Canada dans le domaine de l'environnement et encourage les Canadiens à contribuer à la conservation et à la protection de leur environnement.

dans le domaine de l'environnement et encourage les Canadiens à contribuer à la conservation et à la protection de leur environnement. En 2019, la Semaine canadienne de l'environnement aura lieu du 2 au 8 juin. Les Canadiens sont invités à consulter la page Web de la Semaine canadienne de l'environnement pour découvrir les activités auxquelles ils peuvent participer ou trouver des idées d'activités à organiser.

Cette année, le 5 juin est la Journée mondiale de l'environnement et la Journée de l'air pur, et le 8 juin est la Journée mondiale des océans.

