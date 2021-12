La ministre McCann reçoit le rapport de la Commission sur la reconnaissance de la liberté académique avec intérêt

QUÉBEC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique en milieu universitaire, mandatée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a déposé son rapport aujourd'hui. La ministre reçoit avec beaucoup d'intérêt les conclusions formulées par le groupe d'experts qui s'est penché sur la question.

La Commission, présidée par M. Alexandre Cloutier, recommande au gouvernement de faire adopter une loi énonçant la mission de l'université et définissant clairement la liberté universitaire et ses bénéficiaires. Elle propose aussi que dans le cadre de cette loi, chaque établissement se dote d'un comité et d'une politique sur la liberté universitaire, en plus de créer un mécanisme de suivi et de reddition de compte sur le sujet.

Rappelons que la Commission a été mise sur pied pour faire suite à l'une des recommandations portant sur la liberté académique du rapport L'Université québécoise du futur, et dans la foulée de plusieurs incidents remettant en cause cette liberté. Elle avait pour mandat de rédiger une proposition d'orientations gouvernementales sur la liberté académique en milieu universitaire et de déterminer le meilleur véhicule pour reconnaître celle-ci.

La Commission a tenu des audiences publiques du 24 août au 1er septembre 2021 pour recueillir l'avis d'experts et de personnes concernées par les questions liées à la liberté académique. Vingt-trois intervenants ont été entendus sur une période de cinq jours et 46 mémoires, témoignages et avis d'experts ont été reçus pour alimenter la rédaction du rapport. De plus, 1 079 membres du corps professoral ont répondu à un questionnaire et 992 membres de la communauté étudiante ont participé à une table ronde en ligne.

Citation :

« La liberté académique est une condition primordiale et essentielle à la santé de notre milieu universitaire. J'accueille avec beaucoup d'intérêt les recommandations de la Commission. Nous allons les analyser et rapidement rendre publiques les intentions de notre gouvernement à cet effet. Les audiences publiques, les mémoires et les témoignages confirment les préoccupations de la communauté universitaire à l'égard de cet enjeu, et je les entends. C'est un principe qui m'est cher. Les professeurs doivent pouvoir exercer leur liberté d'enseignement et de recherche. C'est ce qui permet à notre société d'avancer. Enfin, je tiens à remercier les membres de la Commission de leur excellent travail ainsi que tous les acteurs du milieu qui ont participé à ses travaux. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Lien connexe :

Pour consulter le rapport de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire :

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/enseignement-superieur/organismes-lies/commission-reconnaissance-liberte-academique/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, 418 454-4069, [email protected]; Source : Valérie Chamula Pellerin, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]