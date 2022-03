La ministre McCann dévoile deux nouveaux programmes d'études au collégial

MONT-LAURIER, QC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a dévoilé aujourd'hui le nouveau programme collégial Sciences de la nature. Dans un souci constant d'améliorer la qualité de ces programmes d'études et d'offrir aux étudiantes et étudiants un enseignement axé vers leurs objectifs de carrière à long terme, elle a également profité de l'occasion pour annoncer l'actualisation du programme Sciences, informatique et mathématique. La mise à jour de ces programmes marque un jalon dans l'histoire des collèges, qui forment annuellement des milliers de jeunes adultes aspirant à des études universitaires débouchant sur des emplois dans des domaines dont le Québec a grandement besoin.

Sciences de la nature

La révision de ce programme, créé en 1998, était pleinement justifiée pour permettre de l'arrimer aux attentes des programmes universitaires. Les principales modifications du programme d'études Sciences de la nature passent notamment par l'ajout de plusieurs compétences : les probabilités et statistiques, l'informatique axée sur la programmation et la biologie ainsi que l'actualisation des compétences existantes de biologie, chimie, mathématique et physique ainsi que des compétences d'intégration et génériques. Précisons que ce programme ouvre la porte à la poursuite d'études universitaires en sciences pures, en sciences appliquées, en sciences de la santé et de la vie ou encore en sciences de l'éducation.

Sciences, informatique et mathématique

Offert depuis 2008, ce programme oriente les étudiants vers des études universitaires dans les champs des sciences de l'informatique et des mathématiques ainsi que dans plusieurs programmes de génie et de sciences pures et appliquées. Il conservera la même structure et reprendra des compétences du nouveau programme Sciences de la nature, dont la nouvelle compétence de probabilité et statistique. Les compétences d'informatique, de mathématiques discrètes et d'intégration ont aussi été actualisées.

Rappelons que l'Opération main-d'œuvre lancée par le gouvernement en novembre dernier et qui vise à s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre cible notamment les secteurs des technologies de l'information et de génie. La mise à jour des programmes préuniversitaires Sciences de la nature et Sciences, informatique et mathématique s'inscrit dans cette volonté de bien préparer les étudiants à poursuivre des études universitaires dans les domaines ciblés par des besoins en personnel hautement qualifié.

Citation :



« Notre réseau d'enseignement supérieur a un rôle central à jouer pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons dans plusieurs secteurs. Je suis convaincue que les nouveaux programmes Sciences de la nature et Sciences, informatique et mathématique que nous annonçons aujourd'hui constituent un pas important vers une meilleure attractivité et une plus grande diplomation dans des secteurs ciblés et essentiels à l'économie du Québec. La réussite de nos jeunes est au cœur de nos préoccupations et la révision des programmes collégiaux en sciences fait partie de notre vision globale pour leur avenir. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis heureuse que cette annonce ait lieu chez nous et que ces deux programmes soient offerts au Cégep de Saint-Jérôme, qui a trois campus dans les Laurentides. L'accessibilité à une variété de programmes d'études est un élément très important pour attirer et retenir les étudiants, et je me réjouis que notre gouvernement consacre tous les efforts nécessaires pour leur assurer une formation de qualité. Je sais qu'en retour, ces jeunes contribuent de bien des façons à la vitalité économique et sociale de nos communautés. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Je suis convaincue que les programmes d'études révisés vont susciter l'intérêt des futurs étudiants. Ce sont des programmes qui ouvrent beaucoup de voies et mènent à plusieurs programmes universitaires aux débouchés intéressants et à des emplois en demande, et ce, tant dans la région des Laurentides que dans le reste de la province. Il est important de tenir les programmes à jour et de donner aux jeunes des formations de qualité. Je suis ravie de constater que notre gouvernement met tout en œuvre pour favoriser la réussite des étudiants. Au bout du compte, c'est tout le Québec qui en bénéficie. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le programme d'études Sciences de la nature est le deuxième plus important programme d'études collégiales sur le plan des inscriptions. Ainsi, au trimestre d'automne 2019, il comptait 11 920 inscriptions, soit 17 % des inscriptions en première année à l'automne pour l'ensemble des programmes d'études conduisant au diplôme d'études collégiales (préuniversitaires et techniques).

est le deuxième plus important programme d'études collégiales sur le plan des inscriptions. Ainsi, au trimestre d'automne 2019, il comptait 11 920 inscriptions, soit 17 % des inscriptions en première année à l'automne pour l'ensemble des programmes d'études conduisant au diplôme d'études collégiales (préuniversitaires et techniques). En raison des huit compétences partagées par le programme d'études Sciences de la nature et le programme Sciences, informatique et mathématique, l'implantation des deux programmes d'études doit se faire de façon simultanée.

et le programme l'implantation des deux programmes d'études doit se faire de façon simultanée. Pour les deux programmes, le nombre d'heures d'enseignement et les conditions particulières d'admission demeurent les mêmes.

Les collèges pourront procéder à l'implantation des programmes d'études à compter de l'automne 2022 et au plus tard, à l'automne 2024.

