GASPÉ, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a visité le Chantier Naval Forillon (CNF) pour observer les travaux en cours et souligner un jalon important de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

Lors de cette visite, la ministre Lebouthillier a eu l'occasion de monter à bord du 10e et dernier bateau de recherche et sauvetage en construction au CNF. Ce navire fait partie d'un contrat de plus grande envergure confié en juillet 2015 au CNF et à Hike Metal Products Ltd. pour la construction et la livraison d'un total de 20 navires de recherche et sauvetage, d'une valeur de 178,9 millions de dollars. Ces navires sont livrés à la Garde côtière canadienne et représentent un jalon majeur dans le renouvellement de la flotte maritime du Canada dans le cadre de la SNCN.

Le CNF progresse également dans la construction d'un nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique, dont la livraison à la Garde côtière canadienne est prévue en juin 2027. Les travaux de conception de la construction sont bien entamés et la production devrait commencer à la fin du mois de mai 2025. Ce contrat, d'une valeur de 55,5 millions de dollars, a été attribué dans le cadre de la SNCN et permettra de créer et maintenir jusqu'à 90 emplois hautement spécialisés et bien rémunérés en région.

Cette année marque le 15e anniversaire de la SNCN. Depuis 2010, les chantiers navals canadiens ont livré 8 grands navires et 34 petits navires à la Marine royale canadienne et à la Garde côtière canadienne, et 6 autres grands navires sont en construction. Les contrats de la SNCN attribués entre 2012 et 2023 devraient contribuer environ 30 milliards de dollars (2,3 milliards de dollars par an) au produit intérieur brut du Canada et ont créé ou maintenu plus de 20 400 emplois annuellement entre 2012 et 2024.

« Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, nous mettons un accent particulier sur l'avenir de la Garde côtière canadienne, en lui fournissant des navires modernes et fiables qui joueront un rôle essentiel pour assurer la sécurité des Canadiens et de nos eaux. En travaillant main dans la main avec des chantiers navals comme le Chantier Naval Forillon et Hike Metal Products, nous créons des emplois directs pour les gens de notre région et offrons un véritable coup de pouce à l'économie locale. Cette initiative est bien plus qu'un projet, c'est un moteur de développement pour nos communautés. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les réalisations du Chantier Naval Forillon illustrent le succès de la Stratégie nationale de construction navale dans la promotion de l'innovation, la création d'emplois et le maintien de la sécurité de nos eaux. En collaborant avec le Chantier Naval Forillon, nous avons modernisé notre flotte maritime, tout en créant des emplois locaux bien rémunérés et en stimulant l'économie régionale. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« La Stratégie nationale de construction navale permet aux petites et moyennes entreprises comme la nôtre d'avoir une vision à plus long terme, ce qui facilite l'embauche et la rétention des travailleuses et des travailleurs du secteur. Elle nous permet également de travailler et d'investir sur des technologies innovantes qui assurent à la flotte canadienne d'être à l'avant-garde et à nos chantiers d'être plus performants. »

Jean-David Samuel

Président-directeur général, Chantier Naval Forillon

Les faits en bref



La SNCN du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars qui vise à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne afin que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime canadienne, en créant des emplois pour la classe moyenne et en maximisant les retombées économiques dans tout le pays.

est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars qui vise à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la Marine royale canadienne afin que les organismes maritimes du disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime canadienne, en créant des emplois pour la classe moyenne et en maximisant les retombées économiques dans tout le pays. Les chantiers navals et les entreprises du Québec jouent un rôle important dans le soutien aux besoins de construction navale du gouvernement fédéral. Les contrats attribués dans le cadre de la SNCN au Québec sont évalués à environ 4,5 milliards de dollars, ce qui représente 12,50 % de la valeur totale des contrats attribués dans le cadre de la SNCN. Ces contrats ont offert des possibilités considérables à long terme pour les travailleurs qualifiés de toute la province.

À ce jour, 28 petits navires ont été livrés à la Garde côtière canadienne dans le cadre de la SNCN. Cela comprend la livraison de 18 bateaux de recherche et sauvetage, de 2 navires de levée et de sondage de chenal, de 7 navires de levées hydrographiques et d'un navire de recherche côtière.

Les bateaux de recherche et sauvetage sont spécialement conçus, équipés et dotés d'un équipage pour les interventions de recherche et sauvetage en mer. Ces navires peuvent naviguer jusqu'à 100 milles marins de la côte, sont prêts à intervenir en moins de 30 minutes et peuvent habituellement entrer en action dès qu'ils reçoivent une alerte.

Le navire semi-hauturier de recherche halieutique, soit le tout premier navire hybride diesel-électrique de la Garde côtière canadienne, est un navire spécialisé qui sera équipé de technologies de pointe dans les domaines des pêches, de l'océanographie et de l'hydrographie.

