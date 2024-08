OTTAWA, ON, le 23 août 2024 /CNW/ - Le bar rayé est une source de nourriture importante pour les communautés autochtones et côtières le long de la côte de l'Est du Canada. La pêche récréative du bar rayé dans la région du Golfe a connu une croissance au cours des dernières années, ce qui a entraîné des avantages socioéconomiques pour le Canada atlantique et le Québec.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé que Pêches et Océans Canada (MPO) lancera un projet pilote de pêche expérimentale à petite échelle sur les prises accessoires de bar rayé dans la zone de pêche du homard (ZPH) 25 pour la saison de pêche en cours. Les données recueillies dans le cadre de ce projet, ainsi que l'information provenant des consultations en cours annoncées par la Ministre le 15 juillet 2024, pourraient éclairer les discussions sur une future modification réglementaire, qui permettrait la conservation des prises accessoires de bar rayé dans les pêches commerciales, pour les utiliser comme appâts.

Le projet pilote débutera à la mi-août et se terminera en octobre à la fermeture de la saison de pêche. Un petit groupe de pêcheurs de homard, y compris des pêcheurs autochtones, participera au projet et sera autorisé à conserver une quantité limitée de prises accessoires de bar rayé à des fins personnelles, y compris pour les utiliser comme appâts. Ces pêcheurs recueilleront des données clés qui pourraient inclure le nombre de prises accessoires de bar rayé par casier, la capacité de survie du bar rayé dans les casiers, ou encore la zone géographique de pêche.

Le gouvernement continuera d'appuyer la gestion durable du stock de bar rayé du sud du golfe du Saint-Laurent. Au cours des dernières années, le MPO a augmenté les allocations pour le développement d'une pêche commerciale communautaire autochtone, et une augmentation de la rétention du bar rayé pour les pêcheurs récréatifs. Selon les résultats, ce projet pilote de pêche expérimentale pourrait être étendu à d'autres ZPH du sud du golfe dès le printemps prochain.

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous prenons le temps de bien faire les choses - ce projet pilote nous permettra d'acquérir les données nécessaires pour éclairer les prochaines étapes visant à mieux contrôler les populations de bar rayé, tout en assurant une gestion judicieuse qui profitera également à l'industrie croissante de la pêche récréative dans les provinces de l'Atlantique et au Québec pour les générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Ce projet pilote sera mené en collaboration avec des organisations clés, comme l'Association des pêcheurs de l'Île-du-Prince-Édouard et l'Union des pêcheurs des Maritimes, en plus des Premières Nations intéressées.

Des pêcheurs de l'est du Nouveau-Brunswick, du sud de l'Île-du-Prince-Édouard et du nord de la Nouvelle-Écosse de la ZPH 25 y participeront, soit jusqu'à 10 pêcheurs pour chacune de ces trois régions. Cela comprend les participants aux pêches commerciales communautaires des communautés autochtones.

Pour plus d'information: Gabriel Bourget, Directeur des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]