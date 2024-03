OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui qu'elle ira aux États-Unis du 2 au 12 mars 2024, où elle rencontrera des intervenants clés et des représentants du gouvernement des États-Unis, en vue de promouvoir les produits de la mer durables du Canada, de protéger les océans et la vie océanique, et de soutenir la croissance propre de notre économie océanique.

Pendant son séjour à New York, la ministre Lebouthillier visitera l'Organisation des Nations Unies (ONU), où elle tiendra compte de la façon dont les Nations Unies font progresser l'objectif 14 visant le développement durable de la vie océanique, et où elle discutera des mesures prises par le Canada pour atteindre cet objectif. La ministre Lebouthillier visitera le marché aux poissons de Fulton, et rencontrera des intervenants d'entreprises américaines de produits de la mer, pour promouvoir les produits de la mer durables et de qualité supérieure du Canada.

Afin de consolider l'approche de l'Équipe Canada avec les partenaires des États-Unis, la ministre Lebouthillier se rendra à Washington, D.C., où elle rencontrera le sous-secrétaire au Commerce pour les océans et l'atmosphère, et administrateur de la National Oceanic and Atmospheric Administration, M. Richard W. Spinrad, ainsi que d'autres intervenants clés. La ministre Lebouthillier visitera également le quartier général de la Garde côtière des États-Unis pour rencontrer les dirigeants, et discuter de l'étroite collaboration avec la Garde côtière canadienne en matière de sécurité et de protection des océans.

La ministre Lebouthillier se rendra ensuite dans le Maine, où elle soulignera la contribution des femmes à l'économie océanique à l'occasion de la Journée internationale des femmes, en rencontrant des membres de l'Institut de recherche du golfe du Maine, de la Grappe océanique de la Nouvelle-Angleterre et d'entreprises appartenant à des femmes.

À Boston, au Massachusetts, la ministre Lebouthillier dirigera la délégation canadienne au salon Seafood Expo North America. Ce salon, qui se déroule du 10 au 12 mars 2024, est le plus grand salon commercial du genre en Amérique du Nord. Il s'agit d'une plateforme mondiale pour mettre en valeur les poissons et les fruits de mer de qualité élevée du Canada, et pour transmettre nos pratiques exemplaires en matière de gestion des pêches, et de protection de nos écosystèmes marins.

Citation

« Les États-Unis sont un ami un allié de confiance, ainsi que notre principal partenaire commercial de poissons et de fruits de mer. Au cours des prochains jours, j'ai hâte de rencontrer plusieurs homologues américains et parties prenantes afin d'approfondir cette relation unique, qui soutient les bons emplois et stimule notre croissance, notre innovation et notre compétitivité d'un océan à l'autre, et à l'autre. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Liens connexes

Faits en bref

En 2023, le Canada a exporté pour plus de 7,6 milliards de dollars de poisson et de fruits de mer vers 115 pays.

a exporté pour plus de 7,6 milliards de dollars de poisson et de fruits de mer vers 115 pays. Les États-Unis demeurent le plus important marché d'exportation du Canada , représentant 64 % de nos exportations, d'une valeur de 4,9 milliards de dollars.

, représentant 64 % de nos exportations, d'une valeur de 4,9 milliards de dollars. Le poisson et les fruits de mer comptent parmi les principaux produits alimentaires exportés par le Canada . En 2023, les exportations canadiennes les plus importantes par espèce ont été le homard, le crabe des neiges et le saumon de l'Atlantique.

. En 2023, les exportations canadiennes les plus importantes par espèce ont été le homard, le crabe des neiges et le saumon de l'Atlantique. En 2023, ces espèces représentaient 59 % (4,5 milliards de dollars) de la valeur totale et 40 % (213 000 tonnes) du volume total des exportations de poisson et de fruits de mer.

Le homard continue d'être l'espèce dont la valeur à l'exportation la plus élevée au Canada , avec une valeur de plus de 2,6 milliards de dollars en 2023.

