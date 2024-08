OTTAWA, ON, le 7 août 2024 /CNW/ - La collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux est cruciale pour garantir la sécurité, la santé, et la prospérité des eaux et des côtes du Canada, maintenant et pour les générations à venir.

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ira à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, pour coprésider la réunion du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l'Aquaculture (CCMPA) qui aura lieu les 14 et 15 août. Elle sera accompagnée du ministre provincial présidant la réunion avec elle, l'honorable Cory Deagle, ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture de la Province de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que de leurs homologues provinciaux et territoriaux. La ministre Lebouthillier rencontrera également les dirigeants et les représentants des organisations autochtones nationales.

Au cours de la réunion, la ministre Lebouthillier et ses homologues provinciaux et territoriaux aborderont un certain nombre de priorités du Conseil, notamment les changements climatiques et la prospérité future de nos collectivités côtières. Elle entendra les points de vue des dirigeants provinciaux et territoriaux sur ces enjeux importants et, ensemble, chercheront à trouver des solutions visant à protéger l'avenir du poisson, de l'habitat du poisson, des pêches et de l'aquaculture dans un environnement en constante évolution. La ministre Lebouthillier soulignera également l'engagement du Canada à accroître les opportunités commerciales pour le poisson et les fruits de mer canadiens.

Citations

« En tant qu'intendants des ressources en eau douce et des océans du Canada, il est vital d'avoir un dialogue ouvert et une bonne collaboration entre les différentes administrations publiques. J'ai hâte de travailler ensemble et d'échanger des points de vue avec mes homologues provinciaux et territoriaux, pour mieux comprendre les répercussions des changements climatiques sur la prospérité future de nos ressources océaniques et d'eau douce, et la façon dont nous pouvons travailler ensemble, et trouver des solutions pour contribuer à une économie océanique durable et prospère, d'un océan à l'autre et à l'autre. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

«Nous sommes heureux d'accueillir nos homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux ici, dans la magnifique et historique île de l'Île-du-Prince-Édouard, alors que nous travaillons ensemble pour relever les principaux défis de l'industrie et explorer des solutions novatrices. En tant que coprésident, j'espère que ces réunions pourront encourager la collaboration, et faire progresser les pratiques durables en matière de pêches et d'aquaculture, alors que nous nous penchons sur les répercussions des changements climatiques, les demandes du marché, et le besoin continu d'innover. Nous nous réjouissons à l'idée d'avoir des discussions productives et d'obtenir des résultats significatifs.»

L'honorable Cory Deagle, ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture de la Province de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref :

Le CCMPA est le principal forum multilatéral de mobilisation entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour aborder les questions liées aux pêches et à l'aquaculture d'importance nationale. Le mandat principal du CCMPA est de promouvoir la coopération intergouvernementale dans les questions de pêche en eau douce et en mer, et d'aquaculture d'importance nationale, et d'offrir une tribune pour atteindre des objectifs communs.

Les membres du Conseil se réunissent chaque année pour discuter des questions prioritaires pour le CCMPA, avec une rotation de la coprésidence provinciale-territoriale qui organise la réunion avec la ministre fédérale.

L'économie maritime du Canada contribue environ 51,8 milliards de dollars par année au produit intérieur brut du pays. Ce secteur soutient également près de 427 000 emplois dans divers domaines tels que les pêches et l'aquaculture, le transport par eau, l'énergie et la technologie océaniques, les loisirs et le tourisme. Ces avantages directs jouent un rôle crucial dans les collectivités du Canada .

