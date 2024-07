RIVIÈRE-AU-RENARD, QC, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur de nombreuses collectivités côtières, réunissant les gens pour travailler et se divertir, tout en soutenant les emplois dans l'industrie du poisson et des fruits de mer pour plus de 45 000 Canadiens.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à faire croître l'économie, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, était de passage à Rivière-au-Renard, capitale québécoise des pêches, afin d'annoncer d'importants investissements dans les havres de pêche d'un bout à l'autre de la Gaspésie, au Québec.

Au cours des trois prochaines années, la somme de 50,2 M$ sera investie afin de permettre aux pêcheurs et à l'industrie de la pêche de la région d'avoir accès à des infrastructures portuaires sécuritaires et qui répondent à leurs besoins.

Ces investissements permettront, notamment, de réparer le brise-lames principal du quai de Rivière-au-Renard, endommagé en décembre 2022 à la suite d'une forte tempête hivernale. Ils permettront également de commencer le processus de dessaisissement du quai de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. La liste complète des investissements peut être consultée dans ce document d'information.

Rappelons que globalement, dans le cadre du budget de 2024, 463,3 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, seront investis en vue de réparer et d'entretenir les ports pour petits bateaux, y compris ceux qui ont été endommagés par l'ouragan Fiona. Ces fonds s'ajoutent au budget annuel de 90 millions de dollars du Ministère pour ces ports.

Citation

« Les ports pour petits bateaux sont l'épine dorsale de nos collectivités de pêcheurs dynamiques d'un bout à l'autre du pays, y compris chez nous, en Gaspésie. En tant que pays ayant le plus long littoral du monde, nous devons investir dans des infrastructures portuaires résilientes capables de faire face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas seulement une question de développement économique, mais aussi de sécurité alimentaire. Avec le budget de 2024, nous nous donnons les moyens de nos ambitions, en dotant nos pêcheurs de ports modernes, où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Pêches et Océans Canada annonce un investissement de 50,2 M$ dans les havres de pêche de la Gaspésie.

annonce un investissement de 50,2 M$ dans les havres de pêche de la Gaspésie. Le gouvernement du Canada finance des travaux de réparation ou de dragage dans plusieurs ports du pays, afin de s'assurer qu'ils sont en bon état pour répondre aux besoins des pêcheurs et de l'industrie en plus d'offrir un accès sécuritaire aux voies navigables.

finance des travaux de réparation ou de dragage dans plusieurs ports du pays, afin de s'assurer qu'ils sont en bon état pour répondre aux besoins des pêcheurs et de l'industrie en plus d'offrir un accès sécuritaire aux voies navigables. Le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports essentiels à la pêche commerciale.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada Région du Québec, 418-648-5474, [email protected]