NEWPORT, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - L'infrastructure portuaire et l'innovation jouent un rôle essentiel pour les pêcheurs, en leur donnant accès à des installations sécuritaires et modernes, et en les soutenant dans le développement et l'acquisition d'outils performants. Cela favorise la santé économique des communautés côtières et contribue à une économie bleue plus prospère.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé l'octroi de contributions pour huit projets dans le cadre du Fonds des pêches du Québec (FPQ), ainsi que le lancement de la deuxième phase des travaux de revitalisation du havre de Newport.

Fonds des pêches du Québec

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent une aide financière de plus de 650 000 $ pour huit projets en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Ces projets contribueront à améliorer l'efficacité, la qualité, et la durabilité du secteur québécois du poisson et des fruits de mer. La contribution du gouvernement du Canada à ces huit projets s'élève à 455 442 $.

Dans le cadre de la prolongation du FPQ jusqu'en 2026, les contributions combinées des deux gouvernements au FPQ se traduiront par des investissements s'élevant au total à 11,6 millions de dollars. Elles créent des opportunités et améliorent la valeur marchande du poisson et des fruits de mer de qualité supérieure, issus de pratiques durables au Québec. Le MPO tient à rappeler qu'il continue d'accepter des projets, et ce tout en accordant dorénavant une priorité aux projets novateurs liés au sébaste.

Deuxième phase de travaux de revitalisation du havre de Newport, en Gaspésie

Le havre de Newport est d'une importance primordiale pour l'industrie des pêches au Québec. La deuxième phase des travaux, qui devrait commencer à l'automne 2024, consistera à reconstruire le « quai des côtiers ». Cette nouvelle infrastructure permettra aux pêcheurs de profiter d'une installation sécuritaire et résistante aux intempéries. Le havre restera accessible et opérationnel durant les travaux.

Citations

« Aujourd'hui, je suis très fière de confirmer que nous passerons dès cet automne à la prochaine étape des travaux du havre de Newport, une infrastructure portuaire si névralgique pour notre belle région. Avec cette annonce, combinée aux projets financés par le Fonds des pêches du Québec, notre gouvernement envoie une fois de plus un signal clair de son sérieux engagement à soutenir l'industrie de la pêche aux quatre coins du Québec. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Québec est plus que jamais engagé à soutenir le développement et le dynamisme de nos régions côtières. Les entreprises des pêches et de l'aquaculture doivent innover afin de se démarquer dans un écosystème en mouvance et afin de rester concurrentielles. Je suis heureux de ce soutien accordé à des projets qui bénéficieront aux communautés de l'Est-du-Québec! »

M. André Lamontagne

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Faits en bref

Fonds des pêches du Québec

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent une aide financière de plus de 650 000 $ pour huit projets dans le cadre du Fonds des pêches du Québec.

et le gouvernement du Québec annoncent une aide financière de plus de 650 000 $ pour huit projets dans le cadre du Fonds des pêches du Québec. Dans la région de la Gaspésie - Bas-Saint-Laurent, des contributions ont été allouées à six bénéficiaires pour un total de 550 651 $, et sur la Côte-Nord, un projet a reçu une contribution de près de 100 000 $.

sur la Côte-Nord, un projet a reçu une contribution de près de 100 000 $. Le FPQ appuie des projets dans les domaines de l'innovation, des partenariats scientifiques, des pêches commerciales, de l'aquaculture, et de la récolte et transformation des produits de la mer.

Ces projets augmentent la valeur du poisson et des fruits de mer de qualité supérieure provenant de sources durables, et aident à positionner le secteur québécois du poisson et des fruits de mer en vue d'une croissance continue à long terme.

Havre de Newport

Les travaux pluriannuels de revitalisation du havre de Newport entrent bientôt dans leur deuxième phase de construction, qui devrait débuter à l'automne 2024.

Ces travaux font suite à la première phase de construction, qui a débuté en novembre 2023 et s'est achevée en mars 2024.

s'est achevée en mars 2024. Lors de cette première phase, les travaux visaient à construire un nouveau quai le long de la plage, pour augmenter la capacité d'amarrage lorsque les crabiers arrivent au port.

cette première phase, les travaux visaient à construire un nouveau quai le long de la plage, pour augmenter la capacité d'amarrage lorsque les crabiers arrivent au port. Des travaux de dragage ont été effectués devant ce nouveau quai, et une aire de services a été mise en place à la base du quai des côtiers.

En 2023, 14 navires commerciaux ont accosté au havre de Newport pour la pêche au crabe des neiges (1 060,9 tonnes pour une valeur de 5,3 millions de dollars) et 16 navires pour la pêche au homard (300,3 tonnes pour une valeur de 5 millions de dollars).

Le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Un complément d'information sur l'ensemble des projets financés par le Fonds des pêches du Québec est disponible dans ce document connexe.

Liens associés

Restez branchés

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements : Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Direction des communications, Pêches et Océans Canada, Région du Québec, 418-648-5474, [email protected]