La ministre Laforest souligne la Semaine de la municipalité 2021!

QUÉBEC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de donner le coup d'envoi à la Semaine de la municipalité avec pour thème : « Ma municipalité, ma qualité de vie! »

Du 12 au 18 septembre prochains, ce sont les Québécois de toutes les régions qui sont invités à s'intéresser à leur localité. Rappelons que la Semaine de la municipalité vise à promouvoir la démocratie et l'organisation municipales. La vitrine qu'elle offre permet également de sensibiliser la population québécoise à l'importance de la participation citoyenne. La première édition de cette semaine thématique a eu lieu en 1988.

Citation :

« En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je constate chaque jour que le travail des municipalités contribue au bien-être des Québécoises et des Québécois. Que ce soit par nos infrastructures d'eau, par l'entretien de nos parcs ou de nos routes, par le développement économique ou bien la mise en place de services dans nos communautés, chaque geste posé, chaque décision prise a un impact concret dans la vie de tous les jours. Je salue également le dévouement de tous les élus et les employés municipaux. En terminant, j'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à s'intéresser à la politique municipale et surtout, à se faire entendre le 7 novembre prochain ! Bonne Semaine de la municipalité! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Pour connaître les activités de la Semaine de la municipalité à travers le Québec, suivez le #SemaineMunicipalité2021 sur les médias sociaux.

La période de dépôt des candidatures aux prochaines élections municipales débute le vendredi 17 septembre.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/