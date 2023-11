La ministre Khera annonce un engagement financier en faveur de la Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora

TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a annoncé l'affectation de 1,5 million de dollars au fonds de dotation qui soutiendra la Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora à l'Université York.

La Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora se consacre à la lutte contre les obstacles systémiques et les disparités raciales au sein du système canadien d'éducation. Son objectif principal est d'améliorer les résultats scolaires de la population étudiante noire et d'autres membres de communautés racisées en s'attaquant aux entraves qui freinent leurs ambitions scolaires et professionnelles.

Le gouvernement du Canada tient à aider et à appuyer financièrement les communautés noires partout au pays afin de renforcer les organismes communautaires dirigés par des personnes noires pour des personnes noires, et de favoriser une société inclusive où tout le monde dispose des mêmes chances de participer pleinement à la vie économique, culturelle, sociale et politique de notre société.

Grâce à une approche pangouvernementale globale, le gouvernement du Canada est également déterminé à combattre le racisme envers les personnes noires tout en s'attaquant aux obstacles systémiques auxquels les communautés noires et autres groupes racisés et minorités religieuses se sont heurtés et se heurtent encore, ce qui les empêche de s'épanouir.

Créée en 2008, la Chaire joue un rôle essentiel en lançant, en soutenant et en dirigeant des recherches, des programmes éducatifs et des partenariats communautaires qui sont culturellement adaptés aux communautés noires et qui tiennent compte de leurs besoins sociaux et éducatifs, ainsi que de leurs attentes, aspirations et intérêts. Cet effort concerté est indispensable à l'élimination des disparités et à l'instauration d'un milieu pédagogique plus inclusif et plus équitable en Ontario et ailleurs au Canada.

Citations

« Les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui. L'accès à l'égalité des chances et à un avenir meilleur ne devrait pas dépendre de la couleur de sa peau ou de ses origines. Notre gouvernement s'est engagé à éliminer les barrières systémiques partout où elles persistent au pays. En nous associant à des organisations telles que la Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora, nous créons des voies d'accès à l'éducation pour les jeunes et les futurs universitaires des communautés noires, faisant ainsi du Canada un pays plus fort et plus prospère. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Nous sommes très heureux de constater le solide appui dont bénéficie notre chaire communautaire. Depuis 2008, nous travaillons avec diligence pour amasser des fonds en vue de garantir la pérennité de cette ressource communautaire vitale. Le généreux financement que nous avons reçu nous a permis d'atteindre notre objectif, et notre communauté est profondément reconnaissante de cette contribution inestimable. »

- L'honorable Jean Augustine, titulaire de la Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora

« Depuis sa création, voilà plus de 15 ans, la Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora se voue à promouvoir la recherche universitaire, les programmes, les partenariats et les nouvelles occasions auprès des communautés noires de Toronto et d'ailleurs. Nous sommes reconnaissants du soutien généreux du gouvernement du Canada, qui misera sur l'héritage et la vision de l'honorable Jean Augustine et permettra à la Chaire de perdurer, en favorisant la réussite des chercheurs et étudiants noirs actuels et futurs, et en s'attaquant aux obstacles systémiques pour faire progresser l'accès, l'équité et l'inclusion dans le monde de l'éducation. »

- Rhonda L. Lenton, présidente et vice-chancelière, Université York

« Le fonds de dotation de la Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora est consacré à l'élimination des obstacles systémiques et des disparités raciales dans le système d'éducation canadien. Grâce au financement de 1,5 million de dollars annoncé aujourd'hui, nous franchissons une étape importante pour soutenir et améliorer les possibilités éducatives de la population étudiante noire. Voilà qui favorisera l'excellence scolaire des étudiantes et étudiants noirs, éliminera les obstacles systémiques et corrigera les disparités raciales, tout en contribuant à nos efforts pour s'attaquer à ce problème pressant. »

- Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

Les faits en bref

Depuis 2008, la Chaire Jean-Augustine en matière d'éducation, de communauté et de diaspora, hébergée à l'Université York, se concentre sur l'élimination des obstacles systémiques et des inégalités raciales dans le système canadien d'éducation afin d'améliorer les résultats scolaires des étudiantes et étudiants noirs.

Dans le Budget de 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,5 million de dollars au ministère du Patrimoine canadien pour l'exercice 2022-2023 afin de mettre en place un fonds de dotation qui soutiendrait les activités permanentes de la Chaire.

En outre, dans le Budget de 2022, on propose une affectation de 50 millions de dollars sur 2 ans, dès l'exercice 2022-2023, à l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, afin de continuer à renforcer les organismes communautaires dirigés par des personnes noires pour des personnes noires, ainsi que le travail qu'ils accomplissent pour promouvoir l'inclusion.

Liens connexes

Budget de 2022

Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Laurent de Casanove Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected],,819-360-0693; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]