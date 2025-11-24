SÉOUL, Corée, le 24 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, se rendra à Séoul et à Pusan, en République de Corée, et à Tokyo, au Japon, du 23 au 28 novembre 2025, pour promouvoir les intérêts industriels et économiques du Canada à l'étranger.

La ministre Joly rencontrera de hauts fonctionnaires et des dirigeants de l'industrie en vue de renforcer la coopération bilatérale, d'approfondir les partenariats commerciaux et de promouvoir les intérêts économiques stratégiques du Canada en Asie. Elle discutera notamment de secteurs clés, dont ceux de l'automobile et des batteries, de la défense, de la construction navale, de l'aérospatiale, de la biofabrication, et de l'exploitation minière.

De plus, elle mettra en valeur les industries de calibre mondial, la main-d'œuvre hautement qualifiée et la capacité d'innovation de pointe du Canada. Elle soulignera l'engagement du gouvernement à attirer, notamment dans le secteur de la défense, des investissements majeurs qui permettront de créer des emplois et de susciter de nouvelles possibilités au sein des industries canadiennes, de diversifier encore davantage les partenariats internationaux du Canada et de faire croître l'économie.

Citations

« L'économie canadienne est portée par nos industries de pointe, notre main-d'œuvre hautement qualifiée et notre capacité à être compétitifs à l'échelle mondiale. Cette mission mettra en valeur l'industrie canadienne - de l'aérospatiale à la bioproduction - et ouvrira de nouvelles perspectives en matière d'investissement, d'innovation et de création d'emplois. En diversifiant nos partenariats industriels et en renforçant nos liens avec l'Asie, nous bâtissons une économie plus résiliente qui offre des retombées concrètes aux Canadiens partout au pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

La région de l'Indo-Pacifique est le deuxième partenaire commercial du Canada, leurs échanges bilatéraux s'élevant à plus de 260 milliards de dollars. Pourtant, cette région ne représente encore que 10 % de nos exportations.

La République de Corée est le septième partenaire du Canada au chapitre du commerce des marchandises. En 2024, la valeur de leurs échanges bilatéraux s'élevait à 24,5 milliards de dollars.

En 2024, les exportations canadiennes de marchandises vers le Japon ont totalisé 15 milliards de dollars et la valeur des importations en provenance du Japon a atteint 21,4 milliards de dollars, ce qui fait de ce pays le cinquième partenaire du Canada en ce qui a trait au commerce bilatéral de marchandises.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

